Thiết kế gây thất vọng nhất trên iPhone 17 Pro xuất hiện

Vào cuối năm 2024, các nguồn tin cho biết Apple dự kiến sẽ từ bỏ khung titan để quay trở lại với nhôm cho mẫu iPhone 17 Pro - một sự hạ cấp khi titan được đánh giá cứng và “cao cấp” hơn. Giờ đây, thông tin này trở nên rõ hơn khi nguồn nổi tiếng yeux1122 trên Weibo khẳng định rằng khung máy của iPhone 17 Pro sẽ được làm từ nhôm.

iPhone 17 Pro sẽ mang đến một thiết kế khối camera sau khác với tiền nhiệm.

“Chúng tôi đã nhận được hình ảnh rò rỉ cho thấy mẫu iPhone 17 Pro với khung máy bằng nhôm phay. Khu vực camera lồi được xác nhận là toàn bộ cấu trúc nhôm, không phải kính”, yeux1122 chia sẻ. Điều này có nghĩa là phần lồi của camera sẽ là một phần nhô ra từ lớp nhôm, khác với iPhone 16 Pro và 16 Pro Max, nơi phần lồi camera được làm từ mặt lưng kính.

Hình ảnh cũng cho thấy Apple đã loại bỏ tấm kính mặt lưng riêng biệt. Thay vào đó, khung nhôm dường như bao trọn iPhone, với các khoảng cắt cho ống kính ở cụm camera lồi và một khoảng cắt hình tròn lớn cho MagSafe.

Nếu thông tin chính xác, điều này sẽ đánh dấu sự chuyển đổi của Apple từ titan sang nhôm chỉ trong vòng 2 năm, bất chấp việc titan đã được Apple quảng bá như một điểm nhấn quan trọng cho iPhone 15 Pro. Tuy nhiên, nguồn gốc của hình ảnh rò rỉ vẫn chưa được xác định rõ ràng, bởi không loại trừ khả năng nó có thể là một khung mẫu hoặc khuôn để sản xuất vỏ máy.

Phần khung nhôm của iPhone 17 Pro xuất hiện?

Cần lưu ý rằng yeux1122 có thành tích rò rỉ thông tin về Apple tốt hơn mức trung bình một chút. Gần đây, người này cũng đã tiết lộ một hình ảnh dường như là pin của iPhone 17 Air. Chỉ có thời gian mới cho chúng ta câu trả lời chính xác về những thông tin này.