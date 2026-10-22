Nhiều iFan bỏ ý định "săn" iPhone Duo vì lý do này

Việc đặt trước iPhone Duo đã diễn ra vô cùng hỗn loạn. Tại Mỹ, những kẻ đầu cơ đã quét sạch lượng hàng của Apple chỉ trong vài giây. May mắn thay, người tiêu dùng đang đứng lên chống lại các hành vi trục lợi này bằng cách từ chối trả những mức giá "cắt cổ" mà giới đầu cơ đưa ra.

Nhiều iFan sẽ không mua iPhone Duo với những mức giá đầu cơ

iPhone Duo đang được rao bán trên các sàn thương mại điện tử với mức giá khó tin, thậm chí có nơi lên tới 5.000 USD (khoảng 129,3 triệu đồng). Trong khi Apple đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất iPhone Duo, các chuyên gia của Phone Arena đã thực hiện một cuộc thăm dò về việc người tiêu dùng có định chi trả mức giá đó để sở hữu chiếc điện thoại này hay không.

iPhone Duo.

Hơn 86% người tham gia cho biết họ sẽ không bao giờ cân nhắc việc mua chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple với mức giá cao ngất ngưởng này. Một báo cáo mới đây cũng tiết lộ rằng những người đã gom hàng iPhone Duo đang không nhận được các đề nghị mua lại với mức giá có lãi, có thể rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Tất nhiên, Apple vẫn có những người hâm mộ trung thành tuyệt đối. Gần 7% người tham gia cho biết họ đã chờ đợi chiếc điện thoại này quá lâu và sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có thể sở hữu chúng sớm nhất có thể. Cuối cùng, gần 7% số người được hỏi cho biết họ muốn trải nghiệm trực tiếp iPhone Duo trước. Nếu thực sự yêu thích, họ sẽ cân nhắc mua với mức giá đó.

Liệu đây có phải là một cái kết có hậu?

Nhiều người đang chỉ trích Apple vì đã không chuẩn bị cho tình huống này. Hãng thừa biết giới đầu cơ đang chực chờ sự kiện ra mắt này cũng như biết rõ nguồn cung iPhone Duo hiện tại đang cực kỳ khan hiếm. Tuy nhiên, công ty lại không có biện pháp nào để ngăn chặn tình trạng này xảy ra.

iPhone Duo nhanh chóng "cháy hàng" sau khi cho phép đặt hàng.

Thực tế cho thấy, những kẻ đầu cơ lần này đã quá tham lam và nhu cầu thực tế đối với chiếc điện thoại này không hề cao như cách Apple cố tình thể hiện. Nếu tất cả mọi người cùng đồng lòng tẩy chay giới đầu cơ và từ chối mua chiếc iPhone Duo với giá "cắt cổ" thì lần tới, khi một sản phẩm "hot" khác ra mắt, giới đầu cơ sẽ phải thận trọng hơn nhiều. Nhờ đó, hàng hóa sẽ đến được tay những khách hàng thực sự có nhu cầu.

Tại Việt Nam, iPhone Duo đã cho phép đặt trước với giá từ 64,99 triệu đồng cho bản 256GB tại nhiều hệ thống bán lẻ chính hãng và website Apple. Mức giá này đặt sản phẩm ở dòng siêu cao cấp và khiến nhiều người phải đắn đo khi cân đối tài chính.