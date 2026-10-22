7 thứ của iPhone Duo giúp định hình thị trường smartphone màn hình gập

iPhone Duo hiện đã chính thức mở đặt trước, đưa chúng ta tiến gần hơn một bước tới việc trực tiếp trải nghiệm chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên từ Apple. Việc Apple gia nhập thị trường điện thoại màn hình gập là một sự kiện quan trọng; chắc chắn rằng các nhà sản xuất điện thoại màn hình gập khác sẽ theo dõi sát sao iPhone Duo với sự quan tâm đặc biệt.

iPhone Duo.

Điều này đồng nghĩa với việc các hãng sẽ tìm cách học hỏi từ Apple để cải thiện các sản phẩm điện thoại màn hình gập của chính mình. Quá trình phát triển điện thoại thường giống như một vòng lặp, các công ty liên tục tiếp nhận những ý tưởng sẵn có và tùy chỉnh chúng cho thiết bị của riêng họ. Bản thân Apple cũng làm như vậy, và sự phổ biến của iPhone khiến sản phẩm này trở thành mục tiêu hàng đầu cho việc sao chép. Hệ quả là có không ít điện thoại Android mang lại cảm giác như đang chạy một phiên bản iOS "nhái".

Dưới đây là 7 cách mà iPhone Duo có thể góp phần cải thiện các điện thoại màn hình gập.

1. Điện thoại màn hình gập với thiết kế rộng hơn

Trước khi iPhone Duo ra mắt, công chúng đã thấy sự xuất hiện của nhiều mẫu điện thoại màn hình gập có thiết kế rộng hơn và xu hướng này nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn. Trong vài năm qua, các hãng điện thoại luôn khẳng định "càng lớn càng tốt" nhưng với điện thoại màn hình gập, quan điểm này chưa chắc đã đúng.

iPhone Duo và Galaxy Z Fold8.

Như đã thấy trên Samsung Galaxy Z Fold8, thiết kế dạng "hộ chiếu" (rộng và ngắn hơn) mang lại trải nghiệm tốt hơn hẳn so với kiểu dáng cao và hẹp giống như một cuốn sách trên mẫu Z Fold8 Ultra. Thiết kế gọn gàng hơn giúp thiết bị linh hoạt, dễ dàng lấy ra và sử dụng — vốn là một vấn đề gây tranh cãi trên các thế hệ điện thoại màn hình gập trước đây. Vì vậy, nếu các nhà sản xuất điện thoại màn hình gập quyết định áp dụng thiết kế tương tự như iPhone Duo, đó chắc chắn là một tín hiệu đáng hoan nghênh.

2. Hỗ trợ bút cảm ứng

Việc thiếu hỗ trợ bút cảm ứng trên Galaxy Z Fold 7 là điều khiến người hâm mộ các dòng điện thoại màn hình gập của Samsung không hài lòng. Apple đã nhận ra điều này trên chiếc iPhone Duo.

iPhone Duo hỗ trợ bút cảm ứng.

Hiện tại, chỉ có một số mẫu điện thoại màn hình gập khác hỗ trợ bút cảm ứng, chẳng hạn như Motorola Razr Fold và dòng Oppo Find N — cả hai đều đi kèm với loại bút chuyên dụng dành riêng cho smartphone màn hình gập.

3. Camera ẩn dưới màn hình

Đây là một tính năng đã từng được Samsung áp dụng trên Galaxy Z Fold 7. Camera ẩn dưới màn hình vốn không được đánh giá cao về chất lượng; việc Apple nhấn mạnh rằng camera này chỉ dành cho FaceTime và các ứng dụng gọi điện video cho thấy hãng vẫn chưa tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề chất lượng hình ảnh.

iPhone Duo có camera ẩn dưới màn hình.

Nếu Apple giới hạn camera này chỉ cho các cuộc gọi video thì đây có thể không phải là một tính năng tệ. Xét cho cùng, điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm trên màn hình chính. Hơn nữa, khi các hãng điện thoại khác từng thử nghiệm công nghệ camera ẩn dưới màn hình, động thái này của Apple có thể thúc đẩy họ quay lại nghiên cứu.

4. Thiết kế màn hình gập mới

Nhiều thương hiệu smartphone đã nỗ lực loại bỏ nếp gấp ở giữa màn hình điện thoại gập và chắc chắn công cuộc này vẫn sẽ tiếp diễn. Tuy nhiên, cách Apple thiết kế màn hình có thể dẫn đến những thay đổi ở các khía cạnh khác. Đáng chú ý nhất, Apple đã sử dụng lớp phủ "nano-texture" (cấu trúc nano) trên màn hình lớn của thiết bị này.

iPhone Duo có thiết kế chống lóa.

Lớp phủ này được thiết kế để giảm thiểu độ chói, mang lại bề mặt nhám khác biệt hoàn toàn so với kiểu màn hình bóng loáng thường thấy trên điện thoại hiện nay. Màn hình này cũng được chế tạo để bền bỉ hơn và chống trầy xước tốt hơn. Sự khác biệt này thậm chí có thể trở thành một xu hướng được áp dụng rộng rãi hơn, ngay cả trên những chiếc điện thoại không gập.

5. Độ bền vượt trội

Dù Apple không phải là hãng tiên phong tạo ra điện thoại màn hình gập đạt chuẩn IP68 nhưng thực tế là nhiều công ty khác – điển hình như Samsung – vẫn chưa chú trọng đến khả năng chống bụi. Hơn nữa, "Nhà Táo" đã nỗ lực rất nhiều để tăng cường độ bền cho chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của mình thông qua việc lựa chọn các loại vật liệu và thiết kế đã không còn thấy trên những chiếc iPhone thông thường.

iPhone Duo có độ bền cao.

Lớp phủ "nano-texture" trên màn hình gập là một ví dụ điển hình; chúng được thiết kế để tăng cường khả năng chống trầy xước, đồng thời giúp bảo vệ loại màn hình dễ hư hại này. Phần khung máy cũng được làm từ titan.

Dự kiến, trong tương lai gần, chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện ồ ạt của các thiết kế sử dụng titan cùng những cải tiến khác nhằm tăng độ bền.

6. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber)

Trong những năm gần đây, buồng hơi (vapor chamber) ngày càng xuất hiện phổ biến, đặc biệt là trên các dòng điện thoại hiệu năng cao như Galaxy S của Samsung hay iPhone của Apple. Hiệu năng mạnh mẽ thường đi kèm với nhiệt lượng lớn; buồng hơi đóng vai trò tản nhiệt, giúp thiết bị duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài hơn.

iPhone Duo cho phép chơi game cực ấn tượng.

Đáng tiếc là các mẫu điện thoại màn hình gập hiện nay chưa chú trọng đến điều này, bao gồm cả Z Fold8. iPhone Duo thì khác; Apple đã bổ sung phần cứng chuyên biệt giúp nhiệt lượng truyền qua bản lề trung tâm và thoát ra ngoài một cách an toàn hơn. Nhờ đó, kết quả kiểm tra hiệu năng (benchmark) trên thiết bị này có thể vượt xa "đối thủ".

7. Sạc không dây bằng nam châm

Apple đã phổ biến công nghệ sạc không dây bằng nam châm thông qua MagSafe. May mắn là iPhone Duo hỗ trợ sạc MagSafe.

iPhone Duo cho phép sạc linh hoạt.

Google hiện đã hỗ trợ chuẩn sạc nam châm Qi2 nhưng các mẫu điện thoại màn hình gập khác thì sao? Hầu hết vẫn chưa áp dụng và cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng nào cho điều đó.

Suy cho cùng, dù Apple đã thúc đẩy công nghệ sạc không dây bằng nam châm từ lâu nhưng công nghệ này vẫn gặp khó khăn trong việc trở nên phổ biến. Điều này cho thấy các nhà sản xuất điện thoại không phải lúc nào cũng sẵn sàng sao chép mọi tính năng từ "đối thủ".