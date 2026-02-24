Cơn ác mộng cho laptop Windows giá rẻ sắp thành hiện thực

Trong số các mẫu MacBook sắp ra mắt, đáng chú ý nhất là mẫu giá rẻ được đồn đoán từ lâu. Sản phẩm này nhắm đến đối tượng sinh viên và người dùng phổ thông, một phân khúc mà Apple chưa từng khai thác trước đây.

Laptop giá rẻ không còn là sân chơi của Windows và Chromebook...

Mặc dù MacBook được biết đến là một trong những dòng laptop tốt nhất trên thị trường, giá khởi điểm của các mẫu hiện tại thường dao động từ khoảng 800 USD trở lên. Apple chưa bao giờ quảng bá máy tính của mình là sản phẩm giá cả phải chăng, nhưng điều này có thể thay đổi trong thời gian tới nhằm thu hút người dùng Windows và Chromebook có ngân sách hạn chế.

Theo thông tin từ Mark Gurman của Bloomberg, mẫu MacBook mới này dự kiến sẽ có giá khởi điểm từ 599 đến 699 USD cho phiên bản RAM 8 GB và SSD 256 GB. Sản phẩm sẽ sở hữu màn hình LCD cấp thấp hơn và kích thước nhỏ hơn cả MacBook Air 13,6 inch, rất phù hợp cho sinh viên thường xuyên di chuyển. Tuy nhiên, một nhược điểm lớn là nó có thể sử dụng chip A18 Pro, thay vì chip dòng M thông thường nhằm giảm chi phí.

Mẫu MacBook giá rẻ này có thể lấp đầy khoảng trống quan trọng trong dòng sản phẩm của Apple. Kể từ năm 2019, Apple chỉ cung cấp hai tùy chọn MacBook: dòng MacBook Pro dành cho các chuyên gia sáng tạo và MacBook Air tập trung vào tính di động. Cả hai đều không được coi là máy tính cấp thấp gây ra hạn chế sức hấp dẫn của chúng đối với người tiêu dùng thông thường.

... khi Apple bước vào cuộc chơi với mẫu MacBook giá rẻ đầu tiên.

Trong khi đó, các sản phẩm Chromebook thường có giá dưới 700 USD, với nhiều lựa chọn hấp dẫn như Lenovo Chromebook Plus 14, có giá khởi điểm 649 USD, sở hữu màn hình OLED chất lượng và thiết kế ấn tượng. Một chiếc MacBook giá rẻ sẽ tạo ra một điểm khởi đầu dễ tiếp cận hơn, thu hút một làn sóng người dùng mới, đặc biệt là sinh viên và những người mua lần đầu, những người trước đây có thể đã chọn một chiếc máy tính giá cả phải chăng hơn từ Google hoặc Windows.