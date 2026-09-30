Sân nhà cũng không thể cứu điện thoại Android Trung Quốc trước iPhone 18 Pro

Mặc dù dòng iPhone 18 Pro mới chỉ chính thức bán ra tại thị trường Trung Quốc trong một thời gian ngắn nhưng đã ghi nhận doanh số ấn tượng, với khoảng 1,3 triệu chiếc bán ra trong tuần đầu tiên. Con số này tăng 15% so với doanh số của dòng iPhone 17 Pro trước đó. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn thể hiện sự ưa chuộng đối với sản phẩm của Apple, đặc biệt khi giá điện thoại Trung Quốc cũng đang có xu hướng tăng.

Người tiêu dùng Trung Quốc mê iPhone 18 Pro, làm khó các nhà sản xuất Android.

Theo báo cáo, iPhone 18 Pro đã vượt doanh số mẫu tiền nhiệm, iPhone 17 Pro, nhưng vẫn thấp hơn một chút so với tổng doanh số của dòng iPhone 17 trong cùng kỳ, đạt khoảng 90%. Tại Trung Quốc, giá iPhone 18 Pro và 18 Pro Max lần lượt là 38,69 triệu đồng và 42,57 triệu đồng. Cả hai mẫu điện thoại này đều được trang bị chip A20 Pro của TSMC, sử dụng công nghệ đóng gói từ các chip dòng M như M3 và M4.

Về thiết kế, phần đỉnh camera đã được thu nhỏ, trong khi camera chính được trang bị cảm biến 48 MP với khẩu độ thay đổi. Nhiều cư dân mạng cho rằng việc tăng giá là hợp lý và sẽ giúp duy trì giá trị sản phẩm. Họ bày tỏ quan điểm rằng: “Với giá cả đang tăng, ai cũng mua iPhone”, hay “Mua một chiếc Apple thực sự tiết kiệm hơn xét về giá trị bán lại”.

Việc iPhone 18 Pro tăng giá cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý mua sắm của người tiêu dùng Trung Quốc.

Tuy nhiên, không ít người cũng chỉ trích các đối thủ Android cạnh tranh, cho rằng các công ty này đang hoạt động kém hiệu quả để giải thích lý do khiến người dùng quay lưng để chuyển sang iPhone 18 Pro. Theo một ý kiến, sự thật là không có một nhà sản xuất Android nào của Trung Quốc có thể cạnh tranh được với Apple. Trong khi đó, một số người lại băn khoăn về tình hình kinh tế hiện tại, cho rằng tiêu dùng đang giảm và nền kinh tế đang thu hẹp.

Dù có nhiều ý kiến trái chiều, doanh số bán hàng của iPhone 18 Pro cho thấy sức hút mạnh mẽ của thương hiệu Apple trong bối cảnh thị trường điện thoại di động đang có nhiều biến động.