Đưa kiến thức và kỹ năng số đến gần hơn với người dân

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Chương trình Hội thảo do Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTDT tổ chức trực tiếp tại địa phương với sự tham dự là hội viên các Hội: Doanh nhân, Nông dân, Liên hiệp Phụ nữ, Liên minh hợp tác xã và Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của các phường: Trung tâm, Nghĩa Lộ, Cầu Thia và xã Liên Sơn thuộc tỉnh Lào Cai. Chương trình còn có sự tham gia của các cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức, cá nhân hoạt động mạng xã hội KOL/KOC...

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Chấn, Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT; TS Trần Tiến, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Truyền hình; ông Vũ Mạnh Tuyền, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Tuyền Văn Hóa Media; ông Nguyễn Chí Bình, Giám đốc nội dung Công ty TNHH Truyền thông Vitamin Network; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Cục PTTH&TTĐT, cán bộ Trung tân Đo kiểm PTTH&TTĐT cùng các giảng viên, chuyên gia.

Đại diện đơn vị đồng hành của chương trình - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) có ông Trần Ngọc Chung, Giám đốc kinh doanh miền Bắc; bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trưởng ban Đối ngoại.

Đại diện chính quyền địa phương tham dự chương trình có bà Vũ Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tâm; ông Nguyễn Duy Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sơn; ông Bùi Anh Toán, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Nghĩa Lộ; bà Nguyễn Thị Diện, Phó Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội phường Cầu Thia, cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Đại diện Ban tổ chức, các đại biểu và các học viên tham dự Chương trình Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Chấn - Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT cho biết, trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, mạng xã hội và kinh tế số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong cách thức truyền thông, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường. Đặc biệt, livestream ngày càng trở thành một phương thức phổ biến để giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh và tiếp cận người tiêu dùng.

Điều này mở ra nhiều cơ hội cho người dân, hộ kinh doanh và các cơ sở sản xuất, đặc biệt tại các địa phương, trong việc đưa sản phẩm của mình đến với thị trường rộng lớn hơn. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là yêu cầu ngày càng cao về kiến thức pháp luật, kỹ năng hoạt động trên môi trường số và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

Vì vậy, việc tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ livestream ngay tại các địa phương là một trong những nội dung cần được quan tâm. Đây không chỉ là việc trang bị thêm một kỹ năng sử dụng công nghệ, mà còn hướng tới hình thành một cộng đồng những người sáng tạo nội dung và kinh doanh trên môi trường số có kiến thức, chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm với xã hội.

Ông Nguyễn Chấn- Phó Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT phát biểu tại chương trình Hội thảo.

“Với định hướng đó, Cục PTTH&TTĐT, thông qua Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT tăng cường tổ chức các chương trình tập huấn tại địa phương, hướng tới mục tiêu là đưa kiến thức và kỹ năng số đến gần hơn với người dân. Từ đó, mỗi người có thể chủ động giới thiệu sản phẩm do mình làm ra, quảng bá những giá trị văn hóa, cảnh đẹp, đặc sản của quê hương trên môi trường số”, ông Nguyễn Chấn nói.

Về ý nghĩa thiết thực của chương trình Hội thảo và Tập huấn nghiệp vụ, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT cho biết, phổ biến pháp luật không chỉ là giới thiệu các quy định, mà quan trọng hơn là giúp người tham gia hiểu, nhớ và vận dụng được những quy định đó vào công việc thực tế. Đặc biệt, đối với những người trực tiếp sản xuất và bán sản phẩm của mình, kiến thức pháp luật càng có ý nghĩa thiết thực. Khi sản phẩm được đưa lên môi trường mạng, người bán không chỉ có trách nhiệm đối với sản phẩm mà còn phải chịu trách nhiệm đối với thông tin mình cung cấp, nội dung quảng cáo và những cam kết với khách hàng.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT phát biểu giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của chương trình hội thảo.

Tại Hội thảo, học viên được tham gia 3 Chuyên đề, trong đó, Chuyên đề 1: Phổ biến các Văn bản Quy phạm Pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử; Chuyên đề 2: Kỹ năng livestream bán hàng chuyên nghiệp; Chuyên đề 3: Thực hành livestream và kết nối doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Hương Thủy - Chuyên viên phòng Thông tin điện tử, Cục PTTH&TTĐT phổ biến các văn bản Quy phạm pháp luật lĩnh vực Thông tin điện tử (Chuyên đề 1).

Tại Chuyên đề 1, học viên được nghe chuyên gia phổ biến kiến thức, quy định pháp luật, bao gồm: Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 9/11/2024 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 342/2025/NĐ-CP ngày 26/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo trên môi trường mạng; Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 5/3/2026 ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số… Từ đó nâng cao nhận thức pháp lý, trang bị kiến thức, kỹ năng vững vàng cho các học viên, cá nhân tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng xã hội, tạo cầu nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý - doanh nghiệp - người bán hàng - người tiêu dùng.

Tại Chuyên đề 2, nội dung tập huấn nghiệp vụ livestream cũng sẽ được triển khai, trọng tâm ở lĩnh vực quảng cáo và truyền thông. Học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng vững vàng khi livestream cũng như gia tăng sự hiện diện trực tuyến, tăng khả năng tương tác với khán giả, phát triển thương hiệu cá nhân và tạo các chiến dịch marketing hiệu quả.

Tại Chuyên đề 3, học viên được thực hành livestream và kết nối doanh nghiệp, tuyển chọn KOL/KOC tiềm năng. Đặc biệt, học viên đã thực hiện livestream thực tế sản phẩm sữa Vinamilk do Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tài trợ. Tại khu vực tập huấn, phiên livestream đã thu hút khoảng 1000 người theo dõi trực tuyến trên các nền tảng.

Theo ông Trần Ngọc Chung - Giám đốc Kinh doanh miền Bắc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk 1), là đơn vị đồng hành cùng Hội thảo lần này thể hiện mong muốn của doanh nghiệp trong việc góp phần hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh và các chủ thể sản xuất địa phương tiếp cận hiệu quả môi trường số.

"Trong những năm gần đây, môi trường số ngày càng trở thành một kênh quan trọng để giới thiệu sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng và mở rộng thị trường. Chúng tôi hy vọng, thông qua chương trình hôm nay, các học viên có thể vận dụng những kiến thức được chia sẻ để giới thiệu sản phẩm, câu chuyện và những giá trị đặc trưng của quê hương đến đông đảo người tiêu dùng", ông Chung nói.

Sau môt ngày làm việc khẩn trương, tích cực và hiệu quả, Hội thảo phổ biến kiến thức pháp luật lĩnh vực thông tin điện tử và Tập huấn nghiệp vụ livestream tại tỉnh Lào Cai đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra.

Đánh giá về hiệu quả chương trình, ông Nguyễn Chấn cho rằng, các chuyên đề được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, lồng ghép các kiến thức pháp luật, kỹ năng livestream vào ví dụ thực tế gắn với các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lào Cai. Sau chương trình hôm nay, các học viên sẽ tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau xây dựng một môi trường hoạt động trên không gian mạng ngày càng chuyên nghiệp, lành mạnh và hiệu quả.

“Chúng tôi kỳ vọng, chương trình Hội thảo và Tập huấn hôm nay sẽ là một hoạt động thiết thực, giúp các học viên vừa hiểu đúng các quy định của pháp luật, vừa có thêm kiến thức, kỹ năng để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm. góp phần mở rộng thị trường, tạo thêm thu nhập và giá trị cho cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Ban Tổ chức lắng nghe những nhu cầu, khó khăn và đề xuất từ cơ sở, từ đó tiếp tục hoàn thiện nội dung và phương pháp tập huấn phù hợp hơn với thực tiễn của từng địa phương”, ông Nguyễn Chấn nhấn mạnh.

Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT đã đánh giá cao tinh thần học tập nhiệt huyết, chủ động, nghiêm túc của các học viên. Nhiều học viên đã thể hiện khả năng sáng tạo, tự tin dẫn dắt chương trình, biết vận dụng kỹ thuật và kiến thức pháp lý, đạo đức nghề vào buổi livestream mẫu.

Kết quả chương trình cho thấy, các học viên đã nắm bắt được các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực thông tin điện tử; quy tắc ứng xử trên không gian mạng; xây dựng kịch bản và truyền thông cho phiên livestream; thiết lập thiết bị và không gian livestream; kỹ thuật, khả năng giữ người xem và chốt đơn; xây dựng lộ trình sau phiên livestream.

Từ kết quả đạt được tại chương trình Hội thảo này, Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT đã xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình tiếp theo tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Một số hình ảnh tại chương trình Hội thảo:

Ban tổ chức và đại diện lãnh đạo đơn vị đồng hành, đơn vị phối hợp tổ chức tại chương trình “Hội thảo phổ biến kiến thức pháp luật lĩnh vực thông tin điện tử và Tập huấn nghiệp vụ livestream”.

Toàn cảnh chương trình Hội thảo

Các đại biểu và học viên tham dự Hội thảo.

Các học viên chuẩn bị sản phẩm mẫu cho phiên thực hành livestream.