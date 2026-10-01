Công bố giải đấu eSports Valorant và Liên Quân Mobile với tiền thưởng 2 tỷ đồng

Ocean Entertainment Group (OEG) vừa khởi động giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc - National Student Open Cup 2026 (NSOC 2026). Giải đấu có tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng, tranh tài ở 2 bộ môn Valorant và Liên Quân Mobile. Khởi tranh mùa giải đầu tiên vào năm 2023, National Student Open Cup (NSOC) đã đặt nền móng cho một sân chơi eSports quy mô toàn quốc dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam.

NSOC 2026 là giải đấu eSports có tổng giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

Trước đó, NSOC 2025 đã thu hút hơn 5.000 sinh viên tham gia, quy tụ tài năng trẻ đến từ 170 trường đại học - cao đẳng trên toàn quốc tranh tài. Đặc biệt, chuỗi hành trình NSOC Unitour tại các trường đại học kết nối hơn 32.000 sinh viên trên toàn quốc.

NSOC 2026 mang đến một hành trình tìm kiếm những tài năng eSports trẻ còn đang ẩn mình trong cộng đồng sinh viên trên toàn quốc. Mỗi tuyển thủ có thể bắt đầu từ một “viên ngọc thô”, sở hữu năng lực và cá tính riêng nhưng chưa có cơ hội được nhìn thấy. NSOC 2026 hướng tới trở thành nơi những tiềm năng ấy được phát hiện, thử thách, tôi luyện và trao cơ hội tỏa sáng.

Một điểm nhấn mới của NSOC 2026 là chuỗi talkshow hướng nghiệp “Behind The Screen” diễn ra tại 10 điểm trường đại học trên toàn quốc với sự góp mặt của những diễn giả chuyên môn nổi tiếng. Thông qua những câu chuyện, trải nghiệm và chia sẻ từ các chuyên gia, người trong ngành, chương trình mang đến cho sinh viên những góc nhìn chân thực về từng ngành nghề, giúp sinh viên định vị đúng về ngành nghề mà mình lựa chọn và trang bị những phương pháp thực chiến để thích ứng với thực tế ngành nghề.

Giải đấu NSOC 2026 được tổ chức bởi OEG, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam, phối hợp đồng tổ chức cùng BEAT Network và đơn vị triển khai OEG Studio.