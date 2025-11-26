Bão số 15 đỉnh điểm giật cấp 14, có lúc lệch Nam: Cách theo dõi online thời gian thực

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng, thủy văn Quốc giá, lúc 7h ngày 26/11, bão số 15 (Koto) đang hoạt động trên khu vực phía Đông Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 8 (62 - 74Km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25Km/h, và có khả năng mạnh lên trong những giờ tới.

Dự báo trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão sẽ tiếp tục mạnh dần khi tiến sâu vào giữa Biển Đông.

Cụ thể, đến 7h ngày 27/11, bão có khả năng đạt cấp 10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ 15 - 20Km/h.

Sang ngày 28/11, bão giảm tốc độ còn 5 - 10Km/h, đổi hướng Tây - Tây Nam và mạnh lên cấp 11, giật cấp 14.

Đến 7h ngày 29/11, bão di chuyển rất chậm, khoảng 5Km/giờ theo hướng Tây - Tây Bắc, giữ nguyên cường độ cấp 11, giật cấp 14.

Sau đó, từ 72 -120 giờ tiếp theo, dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5Km/h và cường độ suy yếu dần.

Dự báo đường đi và sức mạnh của bão số 15 lúc 7h sáng 26/11.

Hiện tại, từ khóa liên quan đến bão số 15 đang chứng kiến sự gia tăng đột biến về lượng tìm kiếm trên Google tại Việt Nam. Đỉnh điểm lượt tìm kiếm xuất hiện từ khoảng 8h sáng nay (26/11), sau đó giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức cao so với các ngày trước.

Các cụm từ phổ biến bao gồm “bão số 15”, “áp thấp nhiệt đới”, “tin bão mới nhất”, “tin bão 24” và “tin nhanh” đồng loạt tăng mạnh, phản ánh mức độ quan tâm lớn của người dân đối với diễn biến của cơn bão này.

Để theo dõi bão số 15 theo thời gian thực, người dân có thể sử dụng Trang Hệ thống Giám sát Thiên tai Việt Nam (VNDMS) tại địa chỉ https://vndms.dmc.gov.vn. Đây là nền tảng trực tuyến chính thức do Trung tâm Phòng chống Thiên tai Quốc gia vận hành, cung cấp dữ liệu thời gian thực về vị trí, cường độ, đường đi và các cảnh báo liên quan đến bão, áp thấp nhiệt đới cũng như các hình thái thiên tai khác.

Theo dõi bão số 15 qua VNDMS.

Ngay tại trang chủ, người dùng sẽ thấy bản đồ giám sát thiên tai đa lớp, hiển thị rõ vị trí, cường độ và hướng di chuyển của bão. Bản đồ này tích hợp nhiều lớp thông tin như lượng mưa, mực nước tại các trạm thủy văn, tốc độ gió và vùng ảnh hưởng dự báo. Người dùng có thể phóng to, thu nhỏ hoặc nhập tên xã, phường để tra cứu trực tiếp khu vực mình sinh sống, từ đó biết được nguy cơ bị ảnh hưởng. Phần chú giải kèm theo giúp giải thích các ký hiệu và màu sắc, làm cho việc theo dõi trở nên dễ hiểu hơn.

Một trong những điểm mạnh của VNDMS là khả năng cảnh báo chi tiết. Hệ thống đưa ra các mức cảnh báo mưa lớn, cảnh báo mực nước vượt báo động và gió mạnh theo từng cấp độ. Khi có bão hoạt động, trang web sẽ hiển thị đường đi dự kiến trong vài ngày tới, vị trí tâm bão và vùng nguy hiểm. Thông tin này rất quan trọng để các địa phương ven biển hay vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng chủ động triển khai biện pháp phòng tránh.

Ngoài theo dõi bão, hệ thống còn cung cấp dữ liệu liên quan đến lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và các hiện tượng thiên tai khác. Đây là nguồn thông tin hữu ích không chỉ cho người dân mà còn cho các cơ quan nghiên cứu, báo chí và quản lý nhà nước. Nhờ kho dữ liệu lưu trữ, người dùng cũng có thể tra cứu lại thông tin về các cơn bão đã từng xuất hiện để so sánh và rút kinh nghiệm.

Việc sử dụng VNDMS khá thuận tiện. Người dân có thể truy cập từ máy tính hoặc điện thoại thông minh, chỉ cần vào phần sự kiện thiên tai, chọn bão cần theo dõi và xem chi tiết các lớp dữ liệu. Giao diện trực quan, dễ thao tác giúp cả những người ít kinh nghiệm cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình.

VNDMS không chỉ là một công cụ cập nhật thông tin mà còn là nền tảng nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai. Nhờ hệ thống này, việc tiếp cận dữ liệu chính xác và kịp thời đã trở nên dễ dàng hơn, giúp mỗi cá nhân và tổ chức có sự chuẩn bị tốt hơn trước những biến động khôn lường của thời tiết.

Cách sử dụng cụ VNDMS để theo dõi siêu bão Ragasa:

- Truy cập trang chủ tại https://vndms.dmc.gov.vn.

- Tại bản đồ, tìm mục “Sự kiện thiên tai” hoặc “Tra cứu bão/sự kiện”.

- Nhập tên địa phương (xã, phường) nơi mình đang sống để xem liệu khu vực đó có bị ảnh hưởng hay không.

- Quan sát đường đi dự kiến của bão, các vùng có cảnh báo gió mạnh, vùng mưa lớn.

- Xem các lớp cảnh báo khác như mưa lớn, ngập lụt, mực nước cao, đặc biệt nếu bạn ở khu vực gần sông suối, địa hình đồi núi dễ sạt lở.

- Theo dõi các bản tin kèm theo, ví dụ: Hướng dẫn từ chính quyền hoặc cơ quan phòng chống thiên tai nếu có cảnh báo khẩn cấp.