39 tỷ USD từ kinh tế số năm 2025: Dấu ấn thương mại điện tử, game và AI

25 tỷ USD đến từ thương mại điện tử

Báo cáo Kinh tế số khu vực Đông Nam Á năm 2025 đã được Google phát hành.

Theo báo cáo thường niên Kinh tế số khu vực Đông Nam Á (e-Conomy SEA 2025) lần thứ 10 do Google, Temasek và Bain & Company công bố, nền kinh tế số Việt Nam được dự báo đạt 39 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa trong năm 2025. Với mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước, Việt Nam trở thành nền kinh tế số với tốc độ phát triển nhanh thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.

Trong đó, nội dung nghe nhìn trực tuyến được dự báo tăng trưởng hơn 16% và đạt quy mô 6 tỷ USD. Lĩnh vực này bao gồm quảng cáo, trò chơi điện tử, video theo yêu cầu và âm nhạc theo yêu cầu. Trong đó, động lực tăng trưởng quan trọng đến từ ngành trò chơi điện tử, mà Việt Nam có tới 3 nhà phát triển game lọt vào top 15 toàn cầu về lượt tải xuống.

Thương mại điện tử tiếp tục là ngành đóng góp lớn nhất vào tổng giá trị hàng hóa của Việt Nam, đạt 25 tỷ USD vào cuối năm 2025 - tức chiếm 2/3 tổng quy mô nền kinh tế số. Còn lĩnh vực vận tải và giao đồ ăn có tổng giá trị hàng hóa tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, đạt 5 tỷ USD vào năm 2025.

Một số thống kê về thương mại điện tử Việt Nam năm 2025.

Trên thực tế, lĩnh vực giao hàng có mối liên quan mật thiết tới ngành thương mại điện tử. Theo một khảo sát do Lalamove thực hiện từ tháng 9 - 10/2025 với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), 60% SME dự đoán chi phí vận tải sẽ tiếp tục tăng, song 25% cho rằng sức mua ngày càng giảm. Do đó, các SME có xu hướng tìm kiếm đơn vị vận chuyển đáp ứng mức chi phí hợp lý mà vẫn đảm bảo hiệu quả, an toàn hàng hóa.

"Họ mong muốn đơn vị vận chuyển không chỉ cung cấp cước phí minh bạch, giao hàng đúng hạn và đảm bảo an toàn hàng hóa, mà còn phải không cần can thiệp quá nhiều từ phía khách hàng. An toàn hàng hóa (41%) và chi phí hợp lý (20%) là yếu tố quan trọng nhất. Ngoài ra, việc kết nối nhanh chóng với tài xế và dịch vụ hỗ trợ khách hàng cũng là hai yếu tố quan trọng khác", báo cáo cho biết.

Minh chứng là 40% SME cho biết, họ sử dụng dịch vụ vận chuyển nói trên rất thường xuyên (hơn 5 đơn mỗi tuần), chưa kể các dịch vụ khác. Số liệu này cho thấy, các doanh nghiệp đã dần trở nên quen thuộc với các nền tảng giao hàng ứng dụng công nghệ, khác biệt hẳn so với đội xe chở hàng truyền thống trước đây.

81% người Việt Nam tương tác với AI hằng ngày

Một số thống kê về tỷ lệ sử dụng AI tại Việt Nam.

Cũng theo báo cáo e-Conomy SEA 2025, Việt Nam đã khẳng định vị trí dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ sẵn sàng và niềm tin của người dùng đối với trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này được phản ánh qua 3 chỉ số then chốt: 81% người dùng tương tác với các công cụ và tính năng AI hằng ngày; 83% tham gia các hoạt động học tập và nâng cao kỹ năng về AI; 96% sẵn sàng chia sẻ quyền truy cập dữ liệu với các tác nhân AI.

Mức độ người dùng tương tác với AI đang thể hiện rõ tác động về mặt thương mại, khi doanh thu từ các ứng dụng tích hợp AI đã tăng 78% trong vòng một năm, tính đến hết nửa đầu năm 2025. Người dùng tìm đến AI chủ yếu vì ba lý do: Tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm và so sánh thông tin (44%); hỗ trợ khách hàng 24/7 (35%); tiết kiệm chi phí (30%).

"Việc có tới 81% người dùng tương tác với các công cụ AI hàng ngày cho thấy môi trường số tại Việt Nam đang ngày càng trở nên năng động và có tính thích nghi cao, bắt kịp xu hướng hiện đại. Với tốc độ tăng trưởng tích cực của nền kinh tế số và mức độ ứng dụng AI cao nhất khu vực, Việt Nam đã và đang trở thành một trong những thị trường quan trọng bậc nhất trong tiến trình phát triển công nghệ số của Đông Nam Á", báo cáo nhận định.

Về nguồn vốn, Việt Nam hiện có hơn 40 doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) AI đang hoạt động, thị trường cũng ghi nhận 123 triệu USD vốn đầu tư tư nhân vào AI trong năm qua. Con số này chiếm 5% tổng giá trị đầu tư AI của toàn khu vực trong cùng giai đoạn. Ngoài ra, 79% nhà đầu tư kỳ vọng dòng vốn vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực phần mềm, dịch vụ, AI và công nghệ chuyên sâu (deep tech).