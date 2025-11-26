Máy bay ra đời từ in 3D, chạy bằng hydro có tốc độ siêu thanh "Mach 6"

Trong lịch sử hàng không, SR-71 Blackbird từng là biểu tượng bất khả xâm phạm của Mỹ. Với tốc độ và độ cao kinh hoàng, chưa từng có quả tên lửa nào bắt kịp được nó. Giờ đây, di sản đó đang được tái sinh dưới một hình hài mới, với công nghệ cốt lõi đầy bất ngờ mang tên động cơ Scramjet chạy bằng Hydro.

Một chiếc SR-71 của NASA đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào ngày 31/10/1997.

Cuộc cách mạng từ "Hydro xanh" và công nghệ in 3D

Tâm điểm của nỗ lực này không chỉ nằm ở các ông lớn quân sự truyền thống mà còn đến từ những cái tên mới nổi. Hypersonix Launch Systems, một startup đến từ Úc, đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi hợp tác cùng NASA và Đơn vị Đổi mới Quốc phòng Mỹ.

Vũ khí bí mật của họ là Spartan - loại động cơ Scramjet được in 3D hoàn toàn từ hợp kim chịu nhiệt đặc biệt. Khác với động cơ phản lực thường, Scramjet nén không khí ở tốc độ siêu thanh và hoạt động hiệu quả hơn khi bay càng nhanh. Hypersonix tuyên bố động cơ này có thể vận hành ổn định trong dải tốc độ từ Mach 5-12.

Mẫu thử nghiệm DART AE của hãng dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay lịch sử từ cơ sở của NASA. Nếu thành công, đây sẽ là chuyến bay siêu thanh duy trì đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiên liệu hydro xanh – loại nhiên liệu được chọn vì khả năng cháy sạch và cung cấp năng lượng cực lớn.

Chạy đua với thời gian và các cường quốc

Sự cấp bách của dự án này xuất phát từ bối cảnh địa chính trị căng thẳng. Trung Quốc và Nga đã có những bước tiến dài trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh (như tên lửa Kinzhal hay thiết bị lượn Avangard). Mỹ cần một lời đáp trả xứng tầm.

Lầu Năm Góc đang khao khát một thế hệ máy bay trinh sát mới – được ví von là "Son of Blackbird" (Con trai của Blackbird). Yêu cầu đặt ra là khả năng xâm nhập không phận đối phương, thu thập tình báo và thoát đi trước khi bất kỳ hệ thống phòng thủ nào kịp phản ứng. Một nền tảng bay ở tốc độ Mach 10 chính là chìa khóa cho bài toán này.

SR-72 sử dụng một loại động cơ kết hợp đặc biệt gọi là Turbine-Based Combined Cycle (TBCC).

Không chỉ dừng lại ở mục đích quân sự, công nghệ này còn mở ra hy vọng cho ngành hàng không dân dụng. Các hãng lớn như United Airlines hay Virgin Atlantic đã bắt đầu để mắt đến viễn cảnh du lịch siêu thanh vào những năm 2030-2040.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định rằng con đường đưa hành khách bay với vận tốc Mach 5 vẫn còn rất xa do các rào cản về an toàn, nhiệt độ (vỏ máy bay có thể nóng tới 1.800 độ C) và chi phí. Trước mắt, công nghệ này sẽ ưu tiên phục vụ cho các phương tiện không người lái, trinh sát cơ và phóng vệ tinh.

Dẫu vậy, với những bước tiến của Hypersonix, viễn cảnh con người làm chủ tốc độ Mach 10 đang dần chuyển từ phim viễn tưởng sang thực tế nhanh hơn chúng ta nghĩ.