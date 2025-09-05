Học hỏi Google Docs, người dùng Word tạm biệt nỗi lo "chưa kịp save"

Microsoft vừa lặng lẽ tung ra một tính năng mà người dùng Word đã ao ước từ lâu là tự động lưu tài liệu mới lên đám mây theo mặc định, tương tự như cách Google Docs đã hoạt động trong nhiều năm. Dù đây là một tin vui cho những ai hay quên bấm "Save", động thái này cũng đang làm dấy lên những lo ngại về sự độc quyền và quyền lựa chọn của người dùng.

Trước đây, bạn phải lưu một tài liệu mới bằng tay ít nhất một lần thì tính năng tự động lưu (AutoSave) mới được kích hoạt. Với thay đổi mới, ngay khi bạn tạo một tài liệu Word, nó sẽ được tự động lưu vào thư mục đám mây mặc định của bạn (thường là OneDrive) với một tên tệp có dấu thời gian. Điều này có nghĩa là tài liệu của bạn được bảo vệ ngay từ những giây đầu tiên, một sự tiện lợi không thể phủ nhận.

Người dùng có thể lưu tài liệu Word lên đám mây và không còn lo sợ quên bấm Save.

Tuy nhiên, tính năng này vẫn chưa hoàn hảo. Những người dùng thử nghiệm trong kênh Microsoft 365 Insider Beta đã báo cáo một số lỗi, chẳng hạn như tính năng không hoạt động khi mở nhiều cửa sổ Word cùng lúc, hoặc thậm chí không xuất hiện trên một số phiên bản cập nhật.

Mặc dù Microsoft cho biết người dùng có thể chọn "đích đến đám mây ưa thích", họ lại rất mơ hồ về việc những dịch vụ nào được hỗ trợ. Mặc định, các tệp sẽ được đẩy thẳng lên OneDrive hoặc SharePoint. Và đây cũng là vấn đề lớn nhất mà người dùng lo lắng.

Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt. Ông Frank Karlitschek, CEO của Nextcloud (một giải pháp lưu trữ đám mây phi tập trung), cáo buộc Microsoft đang dùng sự tiện lợi để "ép" người dùng sâu hơn vào hệ sinh thái của mình.

"Microsoft đang tiếp tục đẩy dữ liệu người dùng vào đám mây của mình, tăng cường khả năng kiểm soát và cơ hội kiếm tiền... họ cho phép một vài đối thủ lớn làm lựa chọn thay thế, nhưng lại loại trừ các tùy chọn phi tập trung như Nextcloud", ông Karlitschek nói.

Microsoft Word đang đuổi kịp Google Docs về khả năng làm việc trên đám mây.

Việc Word tự động lưu file lên mây là một bước tiến đáng hoan nghênh về mặt tiện ích. Nhưng nó cũng đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu sự tiện lợi này có phải là một sự đánh đổi, nơi người dùng nhận được sự an toàn cho dữ liệu nhưng lại mất đi quyền tự do lựa chọn và vô tình củng cố thêm vị thế thống trị của Microsoft trên thị trường?