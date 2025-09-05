Lý do người dùng điện thoại Galaxy cần cập nhật thiết bị sớm

Bản cập nhật này bao gồm tổng cộng 71 bản sửa lỗi cho Android và 25 bản sửa lỗi cho One UI, trong đó có hai lỗi nghiêm trọng và 58 lỗi ở mức độ cao. Bản vá bảo mật này cũng khắc phục một lỗ hổng nghiêm trọng trung bình do Samsung Semiconductor phát hiện.

Một lượng lớn bản vá bảo mật vừa được Samsung triển khai cho người dùng Galaxy.

Ngoài việc vá lỗi cho Android, Samsung còn cung cấp các bản sửa lỗi cho 25 mối đe dọa bổ sung trong One UI. Một trong những lỗ hổng đáng chú ý là SVE-2024-2288 (CVE-2025-21032), được báo cáo vào tháng 12 năm ngoái có thể cho phép kiểm soát truy cập không đúng cách trong màn hình chính của One UI.

Hiện tại, nhiều thiết bị Samsung đã nhận được bản vá bảo mật tháng 9. Bản cập nhật One UI 8 Beta gần đây cũng đã tích hợp bản vá này, trong khi bản cập nhật OTA vẫn chưa có mặt trên kênh ổn định. Do đó, người dùng điện thoại Galaxy cần liên tục kiểm tra để thực hiện cập nhật thiết bị của mình càng sớm càng tốt.

Sau đây là danh sách các lỗ hổng đã được Samsung sửa trong bản vá tháng 9:

- Nghiêm trọng (2): CVE-2025-48539, CVE-2025-27034.

- Cao (58): CVE-2025-48543, CVE-2025-0089, CVE-2025-48540, CVE-2025-48546, CVE-2025-48548, CVE-2025-48549, CVE-2025-48552, CVE-2025-48553, CVE-2025-48556, CVE-2025-48558, CVE-2025-48563, CVE-2025-48537, CVE-2025-48545, CVE-2025-48560, CVE-2025-48561, CVE-2025-48562, CVE-2025-48538, CVE-2025-48542, CVE-2025-48550, CVE-2025-48554, CVE-2025-48559, CVE-2023-40130, CVE-2025-26464, CVE-2025-32323, CVE-2025-32327, CVE-2025-48532, CVE-2025-48535, CVE-2025-48541, CVE-2025-48544, CVE-2025-48547, CVE-2025-48581, CVE-2025-26447, CVE-2025-48551, CVE-2025-48524, CVE-2025-48534, CVE-2024-7881, CVE-2024-47898, CVE-2024-47899, CVE-2025-0467, CVE-2025-46710, CVE-2025-25179, CVE-2025-25180, CVE-2025-8109, CVE-2025-1706, CVE-2025-021701, CVE-2025-21755, CVE-2025-1246, CVE-2025-46708, CVE-2025-46707, CVE-2025-38352, CVE-2025-27032, CVE-2025-21482, CVE-2025-47326, CVE-2025-47329, CVE-2025-47328, CVE-2025-20708, CVE-2025-20703, CVE-2025-3212.

- Trung bình (0).

- Đã bao gồm trong các bản cập nhật trước đó (1): CVE-2025-32322.

- Không áp dụng riêng cho các thiết bị Samsung (10): CVE-2025-32346, CVE-2025-48557, CVE-2025-21487, CVE-2025-21483, CVE-2025-21484, CVE-2025-21488, CVE-2025-21481, CVE-2025-47317, CVE-2025-47318, CVE-2025-20704.