Thông tin có thể gây "sốc" và là lời cảnh tỉnh cho game thủ toàn cầu

11 triệu tài khoản game bị rò rỉ trong 1 năm

Theo nghiên cứu mới nhất của đội ngũ Kaspersky Digital Footprint Intelligence (DFI), trong năm 2024, đã có tới 11 triệu tài khoản game bị rò rỉ thông tin đăng nhập. Chỉ riêng nền tảng Steam đã có tới 5,7 triệu tài khoản bị tấn công bởi mã độc đánh cắp thông tin (infostealer malware). Loại mã độc nguy hiểm này cũng là nguyên nhân khiến 6,2 triệu tài khoản trên các ứng dụng game lớn khác như Epic Games Store, Battle.net, Ubisoft Connect, GOG và EA bị lộ thông tin.

Số lượng tài khoản Steam bị tấn công trong năm 2024. (Nguồn: Kaspersky Digital Footprint Intelligence)

Dựa trên dữ liệu từ các tệp "log" của mã độc, đội ngũ Kaspersky Digital Footprint Intelligence đã phân tích các thông tin đăng nhập Steam bị rò rỉ có liên quan đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kết quả cho thấy, Thái Lan đứng đầu danh sách với gần 163.000 tài khoản bị lộ, tiếp theo là Philippines với 93.000 cặp tên đăng nhập - mật khẩu. Việt Nam nằm trong top 3 với gần 88.000 tài khoản. Ngược lại, các quốc gia có số liệu thấp nhất là Trung Quốc, Sri Lanka và Singapore, với lần lượt khoảng 19.000, 11.000 và 4.000 thông tin đăng nhập.

Châu Á - Thái Bình Dương trở thành mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng không phải là điều bất ngờ. Khu vực này đã củng cố vị thế là trung tâm gaming toàn cầu, nơi tập trung hơn một nửa số game thủ trên thế giới. Sự tăng trưởng mạnh mẽ tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á đã giúp châu Á - Thái Bình Dương nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí thống trị

Hơn nữa, sự bùng nổ của công nghệ số, tỷ lệ sử dụng di động cao cùng nhu cầu giải trí lớn từ giới trẻ đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của cả game giải trí và game thi đấu. Với gần 1,8 tỷ người chơi và con số này vẫn đang tăng, hệ sinh thái game tại châu Á - Thái Bình Dương không chỉ lớn về quy mô mà còn định hình nhiều xu hướng toàn cầu. Do đó, việc khu vực này trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho các mối đe dọa đánh cắp dữ liệu là một hệ quả tất yếu.

Chuyên gia bảo mật Polina Tretyak.

Bà Polina Tretyak - nhà nghiên cứu của Kaspersky Digital Footprint Intelligence chia sẻ: "Tội phạm mạng thường tung ra các tệp "log" chứa dữ liệu đánh cắp sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm kể từ khi cuộc tấn công ban đầu diễn ra. Những thông tin đăng nhập bị đánh cắp từ lâu vẫn có thể xuất hiện trở lại trên các diễn đàn "web đen", làm cho kho dữ liệu bị rò rỉ ngày càng lớn. Vì vậy, số lượng tài khoản game bị xâm nhập trên thực tế có thể cao hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nhìn thấy”.

Bà Tretyak cũng nhấn mạnh: "Nguy cơ từ các mối đe dọa "infostealer" không phải lúc nào cũng tức thời hay rõ ràng. Người dùng nên chạy quét bảo mật và xóa bỏ mã độc ngay lập tức nếu nghi ngờ bị tấn công. Về lâu dài, việc thường xuyên đổi mật khẩu và tránh sử dụng một mật khẩu cho nhiều nền tảng sẽ là giải pháp hiệu quả để giảm thiểu rủi ro”.

Cách phòng chống mã độc đánh cắp thông tin

Để tránh trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công đánh cắp thông tin, các chuyên gia của Kaspersky khuyến nghị cá nhân và doanh nghiệp nên áp dụng một số biện pháp sau:

Đối với cá nhân:

- Chạy quét bảo mật toàn diện trên tất cả các thiết bị để loại bỏ mọi mã độc được phát hiện.

- Thay đổi mật khẩu của các tài khoản bị xâm nhập.

- Theo dõi các hoạt động đáng ngờ liên quan đến các tài khoản bị ảnh hưởng.

Đối với doanh nghiệp:

- Chủ động giám sát các diễn đàn "web đen" để phát hiện sớm các tài khoản của khách hàng hoặc nhân viên bị lộ thông tin.

- Sử dụng giải pháp chuyên biệt để nắm rõ những gì tội phạm mạng biết về tài sản công ty, từ đó xác định các cách thức tấn công tiềm ẩn và triển khai các biện pháp bảo vệ kịp thời.