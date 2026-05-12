Báo cáo tiết lộ các tài xế Việt đang phụ thuộc vào app bản đồ thế nào và tại sao?

Một nghiên cứu mới đây của HERE về hành vi người lái xe hai bánh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho thấy, người dùng Việt Nam đang có mức độ phụ thuộc vào các ứng dụng điều hướng thuộc hàng cao nhất khu vực. Với nhóm tài xế công nghệ, công nghệ định vị không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ mà đã trở thành một phần của "hạ tầng thu nhập" hằng ngày.

Các tài xế tại Việt Nam đang rất phụ thuộc vào ứng dụng bản đồ. (Ảnh minh họa)

Số liệu khảo sát 400 người lái xe tại Việt Nam chỉ ra rằng 32% người dùng sử dụng xe hai bánh làm công cụ thiết yếu để tạo thu nhập, con số này cao hơn gấp đôi so với trung bình các thị trường khác được nghiên cứu. Với 95% người lái di chuyển mỗi ngày, ứng dụng bản đồ trở thành vật bất ly thân để tiết kiệm thời gian và tăng cường an toàn.

Ưu tiên tránh tắc đường và dẫn đường bằng giọng nói

Trong điều kiện giao thông phức tạp tại các đô thị lớn, 62% người lái đánh giá tối ưu hóa lộ trình là tính năng quan trọng nhất. Thay vì chỉ xem thời gian ước tính, 51% người dùng ưu tiên tính năng tự động tìm đường khác dựa trên dữ liệu giao thông thực tế để thoát khỏi các điểm ùn tắc.

Đáng chú ý, hướng dẫn bằng giọng nói đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn. 60% người tham gia khảo sát cho biết đây là yếu tố thiết yếu giúp họ không bị xao nhãng và duy trì tầm nhìn trên đường thay vì phải nhìn vào màn hình điện thoại.

Hỗ trợ tâm lý trước rủi ro hạ tầng

Công nghệ điều hướng cũng đóng vai trò là hệ thống cảnh báo sớm giúp người lái tự tin hơn. Theo ghi nhận, 67% người lái cảm thấy thiếu an toàn do các vấn đề về mặt đường như ổ gà và 66% cảm thấy căng thẳng khi phải di chuyển gần các phương tiện lớn. Việc có một lộ trình định sẵn giúp giảm thiểu đáng kể sự bất định và áp lực tâm lý trong quá trình di chuyển.

Vẫn còn những điểm nghẽn về công nghệ

Dù mức độ hài lòng trung bình đạt 7,95/10, người dùng Việt vẫn kỳ vọng các ứng dụng bản đồ cải thiện rõ rệt hơn về tốc độ xử lý. Những thách thức phổ biến hiện nay bao gồm độ trễ khi định tuyến lại và sai số trong việc ước tính thời gian đến nơi, điều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất công việc của lực lượng giao hàng và tài xế công nghệ.