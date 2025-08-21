Chiếc smartphone Ultra này đang đánh bại mọi "đối thủ"

Năm nay được xem là năm của dòng điện thoại "Ultra", chứng kiến nhiều điện thoại Android tuyệt vời và thú vị với hậu tố "Ultra" được ra mắt.

Vừa qua, chúng ta đã có Galaxy S25 Ultra, Vivo X200 Ultra, Xiaomi 15 Ultra và Oppo Find X8 Ultra. Đây là một bộ sưu tập đáng nể với những sản phẩm đình đám! Qua đánh giá nhanh, chúng đều xứng đáng với danh hiệu "điện thoại tốt nhất năm".

Galaxy S25 Ultra.

Đúng vậy, ngay cả khi dòng Pixel 10 và iPhone 17 chưa ra mắt, chúng khó có thể sánh được với dòng điện thoại Ultra.

Chiếc Galaxy S25 Ultra đã chiến thắng cuộc đua

Một trong những chiếc điện thoại nhàm chán nhất năm nay là Galaxy S25 Ultra. Mẫu flagship này cũng có camera tuyệt vời. Mặt khác, Xiaomi 15 Ultra, Vivo X200 Ultra và Oppo Find X8 Ultra lại vượt qua điện thoại Samsung về mặt phần cứng.

Nhiều điện thoại trong số này có cảm biến camera chính 1 inch đặc biệt, mang tới chất lượng ảnh quang học chất lượng cao. Các tính năng phần mềm camera của những flagship trên cũng hấp dẫn hơn so với Galaxy S25 Ultra.

Về pin, chiếc flagship của Samsung lại tiếp tục nhận thêm một điểm trừ, tụt hậu với viên pin 5.000 mAh khá nhỏ bé. Trong khi đó, nhiều smartphone cao cấp Ultra khác đã có pin 6.000 mAh.

Ngoài ra, Galaxy S25 Ultra có giá từ - 25,39 triệu đồng cao hơn một chút so với một số "đối thủ" Ultra (trừ Xiaomi 15 Ultra).

Cách đây vài tuần trước, chuyên gia dự đoán Ice Universe cho hay, Galaxy S25 Ultra đã dễ dàng vượt mặt tất cả các đối thủ đáng gờm ít nhất 8 lần. Chuyên gia này tiết lộ, Samsung đã bán được 8,4 triệu chiếc tính đến cuối tháng 6/2025. Ngược lại, Xiaomi 15 Ultra chưa đạt doanh số 1 triệu chiếc, Vivo X200 Ultra chỉ bán được khoảng 219.000 chiếc, Oppo Find X8 Ultra đứng cuối với doanh số 210.000 chiếc.

Sự thống trị hoàn toàn và tuyệt đối của điện thoại Samsung đã dễ dàng định vị chúng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các flagship Android "siêu khủng" trong năm nay.

Tại sao Galaxy S25 Ultra lại bán chạy?

Thứ nhất, Samsung là thương hiệu cực mạnh mẽ, bao phủ ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Sau Apple, Samsung là thương hiệu nắm giữ sức mạnh thương hiệu lớn nhất trong thế giới điện thoại thông minh.

Thứ hai, chính sự phổ biến toàn cầu đã giúp Galaxy S25 Ultra có mặt ở tất cả các thị trường lớn nhất. Trong số các "đối thủ" cạnh tranh, chỉ Xiaomi 15 Ultra được bán ở các thị trường toàn cầu khác ngoài Trung Quốc, những điện thoại cao cấp của Oppo và Vivo gần như chỉ dành cho thị trường nội địa Trung Quốc. Chúng thậm chí còn không có phần mềm toàn cầu phù hợp, khiến việc sử dụng ở bất kỳ nơi nào ngoài Trung Quốc trở nên thực sự khó khăn.

Tiếp theo, chúng ta có độ tin cậy và cam kết hỗ trợ phần mềm lâu dài của Samsung. 7 năm là một khoảng thời gian dài trong thế giới công nghệ, không có điện thoại Ultra nào có thể tự hào về thời gian hỗ trợ dài tương tự.

Độ tin cậy của phần mềm là một lý do quan trọng khác khiến Galaxy S25 Ultra trở nên nổi tiếng. Vào những ngày đầu của Android, nhiều nhà sản xuất, thiết bị và giao diện Android tham gia. Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng phát triển và nhiều hãng đã rút lui khỏi cuộc đua, Samsung đã dễ dàng khẳng định vị thế dẫn đầu trong thế giới Android. Thực tế, đối với hầu hết mọi người, One UI cũng giống như bộ mặt của Android.

Sau tất cả, Samsung đã thành công vang dội. Các "đối thủ" thú vị hơn Galaxy S25 Ultra đã không thể vượt qua Samsung ở khía cạnh quan trọng nhất đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, đó là lợi nhuận.