Cận cảnh những thiết bị công nghệ độc đáo tại CES 2026

Triển lãm công nghệ và điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới - CES 2026 - diễn ra từ ngày 6 - 9/1 tại Las Vegas, Mỹ với chủ đề “Sự xuất hiện của các nhà đổi mới”. Năm nay, trí tuệ nhân tạo thế hệ mới và robot vật lý (Physical AI) được dự đoán sẽ trở thành tâm điểm của triển lãm.

Cùng với đó, một số sản phẩm quen thuộc của CES như robot, đồ chơi điện tử, điện thoại... xuất hiện tại triển lãm mang đến những dáng vẻ hình hài mới lạ.

Kính đeo mắt TCL RayNeo Air Pro 4

Kính đeo mắt RayNeo Air Pro 4 mới của TCL nâng tầm trải nghiệm lên một bậc, mang đến màn hình micro-OLED sáng, sống động với độ sáng lên đến 1.200 nits.

Màn hình đeo đang là xu hướng phát triển vì nhiều lý do, song lý do lớn nhất là vì khi màn hình ở gần mắt, mọi thứ trông lớn hơn nhiều so với kích thước vật lý thực tế. Vì vậy, chúng rất tuyệt vời để chơi game với máy chơi game cầm tay.

Kính đeo mắt TCL RayNeo Air Pro 4.

Kính đeo mắt mới này của TCL có giá tương đối rẻ (299 USD) vì thiết bị sử dụng dây.

Điện thoại Robot Honor

Điện thoại Robot của Honor hứa hẹn nhiều điều thú vị, với camera có thể gập lại và gimbal, cùng nhiều tính năng khác. Được công bố dưới dạng concept vào tháng 10, điện thoại Robot đã được trưng bày trực tiếp tại CES 2026.

Điện thoại Robot Honor.

Nhà sản xuất dự kiến sẽ công bố thông bố kỹ thuật của thiết bị tại Mobile World Congress vào tháng 2.

Khi chính thức ra mắt, Robot Phone có thể sẽ là một sản phẩm dành cho thị trường ngách, chủ yếu hướng đến những người sáng tạo nội dung.

Máy làm đá Euhomy Leopard X1

Máy làm đá luôn có mặt trong danh sách các sản phẩm tuyệt vời nhất tại CES. Máy làm đá Leopard X1 tạo ra "những viên đá nước" trong vòng chưa đầy 5 phút, "nhanh hơn 3 phút so với bất kỳ máy làm đá viên gia đình nào khác trên thị trường," theo chuyên gia về nhà cửa và bếp núc David Watsky, người đã đo thời gian hoạt động của nó.

Máy làm đá Euhomy Leopard X1.

Máy làm đá Leopard X1 sẽ được bán ra vào tháng 4 với giá 150 USD.

LG CLOiD

Robot gia đình luôn là sản phẩm không thể thiếu trong mỗi mùa CES. Nhiều ý tưởng về robot gia đình gấp quần áo tại CES trong những năm qua (hoặc dọn dẹp, cắt cỏ, v.v.), nhưng đây là một trong những mẫu đa chức năng đầu tiên đến từ một nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn.

Robot gia đình LG CLOiD.

Theo công ty, CLOiD có thể xử lý các nhiệm vụ như "lấy sữa từ tủ lạnh, đặt bánh sừng bò vào lò nướng cho bữa sáng và gấp, xếp quần áo sau khi giặt", cũng như phối hợp với các thiết bị thông minh khác trong hệ sinh thái ThinQ của LG.

Pin thể rắn có kích thước bằng điện thoại

Pin thể rắn kích thước bằng điện thoại này đã được sử dụng trong một chiếc xe điện sản xuất hàng loạt. Pin thể rắn sử dụng vật liệu rắn để truyền ion giữa các cực của pin, so với chất điện phân lỏng được sử dụng bởi, ví dụ, pin kiềm và pin lithium.

Hóa học rắn cho phép chúng giữ được nhiều điện tích hơn trong một kích thước pin nhất định, ít bay hơi hơn và rẻ hơn để sản xuất, cùng với nhiều ưu điểm khác. Donut Labs đã hợp tác với Verge Motorcycles để tích hợp loại pin mới này vào xe máy điện Verge TS Pro của họ.

Pin thể rắn của Donut Labs.

Theo chuyên gia về giao thông vận tải của CNET, Antuan Goodwin, "Công nghệ pin thể rắn đang được ứng dụng rộng rãi trên đường bộ là một bước tiến lớn, ngay cả khi xe máy không phải là lĩnh vực bạn quan tâm. Ưu điểm của loại pin này thậm chí còn rõ rệt hơn trên các loại xe lớn hơn, nơi việc giảm trọng lượng và tốc độ sạc nhanh hơn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nữa."