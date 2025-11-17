Chiếc iPhone bán chạy đến mức khó tin, khan hàng hơn cả iPhone 17 Pro Max

Theo đó, BGR đã theo dõi tình hình hàng tồn kho tại cùng một quốc gia mỗi tuần, sử dụng thông tin về thời gian giao hàng từ các cửa hàng trực tuyến của Apple để đánh giá nhu cầu. Đáng ngạc nhiên, hơn 2 tháng sau, kết quả cho thấy iPhone 17 vẫn đang khan hiếm ở nhiều thị trường, đặc biệt là Bắc Mỹ.

Nhiều thị trường vẫn phải chờ thời gian dài để sở hữu iPhone 17 kể từ khi đặt mua.

Một số xu hướng đáng chú ý đã xuất hiện. Đầu tiên, mẫu iPhone 17 Pro Max liên tục cháy hàng, trở thành sản phẩm đầu tiên hết hàng ngay trong ngày mở đặt hàng trước. Tuy nhiên, mặc dù đã bán hết trong tuần đầu tiên, mẫu iPhone 17 cơ bản vẫn tiếp tục khan hiếm tại các thị trường trọng điểm như Mỹ.

Ngược lại, mẫu iPhone 17 Pro hiện đã có hàng tại tất cả các thị trường được BGR theo dõi và sẵn hàng để giao đến khách hàng đặt mua ngay từ tuần trước. Trong khi đó, iPhone Air hiếm khi gặp phải tình trạng chậm trễ giao hàng trực tuyến, ngoại trừ Trung Quốc vào giữa tháng 10, sau khi Apple hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Trong tuần này, tình hình hàng tồn kho iPhone 17 đã có sự cải thiện tại Mỹ, nơi trước đó gặp nhiều khó khăn về nguồn cung. Tuy nhiên, một số thị trường Châu Âu lại ghi nhận sự chậm trễ giao hàng trở lại. Đáng chú ý, mẫu iPhone 17 cơ bản hiện có thời gian chờ đợi lâu hơn so với iPhone 17 Pro Max.

Người dùng chờ bao lâu để có thể nhận iPhone 17 series?

Dưới đây là ước tính thời gian giao hàng cho các mẫu iPhone 17 tại một số quốc gia trong tuần này:

- iPhone 17 Pro Max: 3-5 ngày làm việc (Mỹ, Canada, Anh, Thụy Sĩ, Đức, Trung Quốc); còn hàng (Pháp, Ireland, Nhật Bản).

Để sở hữu iPhone 17 cơ bản, một số thị trường phải mất đến 2 tuần.

- iPhone 17 Pro: còn hàng (tất cả các thị trường).

- iPhone 17: 1-2 tuần (Mỹ, Canada), 7-10 ngày làm việc (Đức, Thụy Sĩ); còn hàng (Anh, Pháp, Ireland, Trung Quốc, Nhật Bản).

- iPhone Air: còn hàng (tất cả các thị trường).

Dữ liệu cho thấy người dùng chưa mua iPhone 17 có thể nhận hàng ngay hoặc trong vòng hai tuần. Các thị trường quốc tế khác cũng có thể gặp tình trạng tương tự về hàng tồn kho. Những ai muốn sở hữu một trong bốn mẫu iPhone mới trước Giáng sinh sẽ không gặp khó khăn, vì iPhone Air và iPhone 17 Pro đã có mặt trực tuyến và tại các cửa hàng bán lẻ Apple.

Tuy nhiên, tình hình hàng tồn kho cụ thể cho từng thị trường vẫn chưa rõ ràng. Thời gian giao hàng có thể chậm lại khi Apple hết hàng, như đã xảy ra tại Đức và Thụy Sĩ trong tuần này, hoặc có thể cải thiện theo từng ngày. Ví dụ, thời gian giao hàng cho iPhone 17 tiêu chuẩn đã được cải thiện đôi chút tại Mỹ so với tuần trước.