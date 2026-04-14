Giá iPhone 13 và iPhone 14 series tháng 4: Giảm tới 52%, chỉ còn vài phiên bản

Lần lượt được ra mắt vào tháng 9/2021 và tháng 9/2022, iPhone 13 và iPhone 14 chính ngạch mới 100% hiện còn khá nhỏ giọt trên các kệ hàng tại Việt Nam. Ghi nhận vào ngày 11/4, tức sau khoảng 3 - 4 năm ra mắt, giá bán của hai mẫu iPhone nói trên đã rẻ hơn trước rất nhiều.

Cụ thể, tại Thế Giới Di Động và FPT Shop, iPhone 13 128GB có giá 11,99 triệu đồng, 14 128GB hiện có giá 13,99 triệu đồng. So với mức khởi điểm khi mới ra mắt (cùng 24,99 triệu đồng), dễ tính các sản phẩm này đã giảm giá từ 44 - 52%, dù vẫn trên chục triệu đồng nhưng đây vẫn là mức rẻ nhất từng ghi nhận.

So với tháng trước, iPhone 14 Plus 512G bất ngờ có hàng trở lại với giá 20,19 triệu đồng. Hiện, các phiên bản khác của iPhone 13 series và iPhone 14 series đã hết hàng tại các hệ thống lớn nói trên.

Về sản phẩm, iPhone 13 có thiết kế sang trọng với ngôn ngữ thiết kế phẳng và chất lượng hoàn thiện cao. Khung nhôm cao cấp kết hợp cùng kính bảo vệ Ceramic Shield tạo nên chiếc điện thoại vừa thời trang vừa bền bỉ. Khả năng chống nước chuẩn IP68 của iPhone 13 giúp người dùng yên tâm trước các nguy cơ từ nước trong quá trình sử dụng thường ngày.

iPhone 14 được xem là mẫu smartphone bùng nổ của nhà táo trong năm 2022, ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, màn hình chất lượng đi kèm với những cải tiến về hệ điều hành và thuật toán xử lý hình ảnh, giúp máy trở thành cái tên thu hút được đông đảo người dùng quan tâm tại thời điểm ra mắt.

Mặt lưng của điện thoại được thiết kế từ kính cường lực và hoàn thiện theo kiểu nhẵn bóng, theo các đánh giá thì cách làm này giúp cho iPhone 14 trông cuốn hút hơn, bên cạnh đó máy cũng khá bền bỉ có thể mang lại khả năng chống chịu các vết xước được tốt hơn.

Hai màu mới trên iPhone 14 so với iPhone 13 à tím nhạt và xanh dương, với màu xanh dịu nhẹ hơn so với iPhone 13. Do vậy, nếu muốn mọi người xung quanh biết được rằng bạn đang sở hữu iPhone 14 thì hai màu sắc này sẽ là sự lựa chọn rất phù hợp.

Máy sử dụng tấm nền OLED nên màu sắc mà máy mang lại rất có chiều sâu, màu sắc hiển thị với độ chính xác màu cao nên sẽ không bị quá ảo như trên những tấm nền khác mà ta hay gặp là AMOLED và Super AMOLED. Màn hình của iPhone này có kích thước 6,1-inches, độ phân giải 1.170 x 2.532 pixels, mật độ điểm ảnh khoảng 460 ppi.

Từ trước đến nay thì camera của iPhone luôn được đánh giá cao về chất lượng và đối với iPhone 14 thì điều này cũng không là ngoại lệ. Tuy không có sự nâng cấp về độ phân giải so với thế hệ trước, nhưng với những gì mà máy làm được, iPhone 14 cho ra hình ảnh có độ chân thực về màu sắc bắt mắt hơn iPhone 13.

Vẫn sẽ là bộ đôi ống kính 12MP được trang bị ở mặt lưng và một trong số đó là camera góc siêu rộng có khả năng ghi hình với trường nhìn 120 độ. iPhone 14 được hỗ trợ tính năng Smart HDR 4 nên những bức ảnh chụp ở điều kiện ngược sáng hay ngoài trời cũng trở nên chất lượng hơn, màu sắc được tái hiện lại tươi tắn và độ sáng cũng sẽ tự động tinh chỉnh giúp cho bức ảnh trở nên nịnh mắt và dễ nhìn.

Apple A15 Bionic là con chip được trang bị cho điện thoại iPhone 14, vốn dĩ là con chip từng xuất hiện trên mẫu iPhone 13 và đạt được rất nhiều thành tựu về khả năng xử lý tác vụ vượt trội. Khác biệt ở chỗ, iPhone 14 hoạt động với 5 nhân GPU thay vì 4 nhân trên iPhone 13, góp phần làm cho các tác vụ chơi game hay xử lý công việc đồ họa trở trở nên mượt mà và nhanh chóng hơn.

Sản phẩm Giá tham khảo (triệu đồng) iPhone 13 128GB 11,99 iPhone 14 128GB 13,99 iPhone 14 Plus 512GB 20,19

* Giá tham khảo ngày 11/4.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.