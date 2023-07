Cấu hình và giá bán Nothing Phone 2 bất ngờ bị rò rỉ

Theo Android Authority, mới đây, một leaker đáng tin cậy trong ngành là Yogesh Brar đã mang đến một số thông tin đáng chú ý về Nothing Phone 2. Theo đó, thông số kỹ thuật hoàn chỉnh và giá bán dự kiến tại thị trường Ấn Độ của thiết bị đã được “bật mí”, từ đó mang đến cái nhìn đầy đủ hơn về phân khúc giá của sản phẩm sắp ra mắt nhà Nothing.

Tiếp tục có thêm thông tin rò rỉ về Nothing Phone 2.

Cụ thể, Nothing Phone 2 dự kiến sẽ có mức giá khoảng 42.000 - 43.000 Rupee tại Ấn Độ, tương đương khoảng 520 USD hoặc 12,3 triệu đồng tại Việt Nam. Mức giá này cao hơn nhiều so với phiên bản Nothing Phone 1, từng được ra mắt với giá 32.999 Rupee (khoảng 399 USD - 9,4 triệu đồng) cho kiểu máy cơ bản. Tuy nhiên, một chiếc smartphone hoạt động trên bộ xử lý Snapdragon 8 Plus Gen 1 mạnh mẽ có giá dưới 600 USD sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng.

Ngoài giá cả, leaker cũng đề cập đến thông số kỹ thuật và thông tin phần mềm chưa từng được biết đến trước đây của Nothing Phone 2. Theo đó, điện thoại sẽ có màn hình thích ứng FHD+ 120Hz 6,7 inch, chạy trên nền tảng Nothing OS 2.0 với 3 năm cập nhật Android và bốn năm vá lỗi bảo mật.

Thiết bị có dung lượng pin 4.700mAh và hỗ trợ sạc có dây 33W, sạc không dây 15W. Có chuẩn kháng nước IP và cảm biến vân tay quang học.

Các chi tiết gợi ý về thông số kỹ thuật và giá cả của Nothing Phone 2.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/cau-hinh-va-gia-ban-nothing-phone-2-bat-ngo-bi-ro-ri-1481881.ngn