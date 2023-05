Nothing chính thức xác nhận siêu phẩm Phone (2)

Theo GadgetMatch, năm ngoái, Nothing đã giới thiệu chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của hãng. Mặc dù Nothing Phone (1) đã tồn tại trên thị trường một cách tương đối im lặng, nhưng nó đã nhận được làn sóng ủng hộ lớn trước khi ra mắt. Giờ đây, Nothing đã chính thức xác nhận phiên bản kế nhiệm Nothing Phone (2) sẽ được ra mắt vào cuối mùa hè năm nay.

Trong khi thiết bị đã được xác nhận chính thức, thì đoạn teaser “nhá hàng” về sản phẩm lại khiến cho cộng đồng hâm mộ phải suy nghĩ khá nhiều về thiết bị. Theo đó, hình ảnh đầu tiên và duy nhất về Nothing Phone (2) đã hé lộ về một phần giao diện được cho là mặt sau của điện thoại. Giống như phiên bản trước, chiếc flagship sắp tới có thể sẽ có mặt sau “trong suốt”, cho phép nhìn vào một số bộ phận bên trong của thiết bị.

Hình ảnh “nhá hàng” đầu tiên về Nothing Phone (2).

Ngoài ra, hình ảnh cũng cho thấy một phần bề mặt của thiết bị với những chấm tròn nhỏ được thiết kế nổi, gợi ý về khả năng cầm nắm thoải mái và thú vị hơn.

Khi được tung ra thị trường vào năm ngoái, Nothing Phone (1) đã gây ấn tượng với thông số phần cứng mạnh mẽ gồm bộ vi xử lý Snapdragon 778G, bộ nhớ RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Điều này cũng cho thấy sản phẩm kế nhiệm có thể sẽ mạnh mẽ hơn nữa khi được Nothing trang bị những thành phần tiên tiến nhất hiện nay.

Dựa trên cửa sổ phát hành vào tháng 7/2022 của sản phẩm tiền nhiệm, nhiều khả năng Nothing Phone (2) cũng sẽ được ra mắt vào thời điểm tương tự trong mùa hè 2023.

