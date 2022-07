Nothing Phone (1) - xứng tầm "điện thoại cao cấp, giá dễ chịu"?

Chiếc điện thoại này đi kèm với khung nhôm tái chế, màn hình cảm ứng OLED 6,55 inch 1080x2400 120 Hz với độ sáng tối đa 1.200 nits, tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240 Hz, mặt kính Gorilla Glass 5 và viền đối xứng ở cả bốn cạnh và chip Snapdragon 778G+. Hệ thống camera kép phía sau bao gồm cảm biến chính 50 MP f/1.88 (Sony IMX766 1/1,56 inch) với OIS và cảm biến siêu rộng 50 MP f/2.2 (Samsung JN1 1/2,76 inch) với trường nhìn 114 độ. Ở mặt trước là camera selfie Sony IMX471 16 MP đặt trong phần đục lỗ trên màn hình.

Nothing Phone (1) cũng đi kèm cảm biến vân tay đặt trong màn hình, tuy nhiên công ty không nói rõ đây là loại siêu âm hay quang học (nhiều khả năng là quang học). Nothing Phone (1) chạy Nothing OS dựa trên Android 12. Chìa khóa của phần mềm là độ tin cậy, vì vậy Nothing cho biết nó sẽ không cài đặt sẵn bất kỳ phần mềm bloatware nào, hay nói đơn giản là Android nguyên bản. Công ty hứa hẹn cung cấp ba năm cập nhật Android và bốn năm cập nhật bản vá bảo mật 2 tháng/lần.

Phần mềm trên Nothing Phone (1) đi kèm một số bổ sung nhỏ trên Android gốc như Quick Settings cho tai nghe Nothing Ear (1) TWS và một điều khiển khác dành cho ô tô Tesla, cho phép người dùng bật đèn EV hoặc AC. Công ty hứa hẹn sẽ chỉ cung cấp ứng dụng Android mặc định cũng như trải nghiệm nhanh chóng và mượt mà. Nếu thích NFT, người dùng được cung cấp một widget trên màn hình chính được tích hợp sẵn để hiển thị bộ sưu tập NFT.

Điện thoại có pin dung lượng 4.500 mAh hỗ trợ sạc có dây 33W (sạc đầy trong 70 phút), sạc không dây 15W (sạc đầy trong 120 phút) cũng như sạc không dây ngược 5W. Nothing Phone (1) được xếp hạng IP53 về khả năng chống tia nước bắn. Máy không có cục sạc kèm hộp, do đó người dùng phải mua cục sạc riêng 45W từ Nothing.

Có lẽ điểm nhấn độc đáo chính của thiết bị này sẽ là độ trong suốt ở mặt sau, cũng như các đèn LED “giao diện Glyph” ở đó, được đặt bên cạnh các khu vực chức năng của điện thoại, vì vậy chúng có thể cho người dùng thấy các thông tin có liên quan. Ví dụ: khi đang sạc, người dùng sẽ nhận được chỉ báo tiến trình, khi sạc ngược không dây thứ gì đó, họ cũng nhận được chỉ báo về điều đó và đèn camera cũng vậy. Đèn LED cũng đồng bộ với nhạc chuông cài sẵn.

Nothing Phone (1) sẽ có giá 469 EUR (11 triệu đồng) cho bản 8/128 GB; 499 EUR (11,7 triệu đồng) cho bản 8/256 GB và 549 EUR (12,88 triệu đồng) cho bản 12/256 GB. Phiên bản cuối cùng sẽ lên kệ muộn hơn hai phiên bản còn lại. Điện thoại sẽ được cung cấp tại Vương quốc Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hồng Kông, Hungary, Ấn Độ, Israel, Ý, Ma Cao, Malaysia, Hà Lan, Na Uy, Philippines, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania , Ả Rập Xê Út, Tây Ban Nha, Singapore, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thái Lan và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Nguồn: http://danviet.vn/nothing-phone-1-xung-tam-dien-thoai-cao-cap-gia-de-chiu-5020221479028702.htm