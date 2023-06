Sức mạnh hiển thị của Nothing Phone 2 đã lộ diện

Theo Gadget360, Nothing Phone 2 đã được xác nhận sẽ chính thức phát hành trên toàn cầu vào tháng 7 này, đây là phiên bản kế nhiệm của chiếc Nothing Phone 1 từng gây tiếng vang của năm 2022.

Nothing Phone 2 sắp phát hành vào tháng 7.

CEO Car Pei của Nothing, từng là cựu đồng sáng lập thương hiệu OnePlus, gần đây đã xác nhận một số chi tiết liên quan đến thông số kỹ thuật của thiết bị, gồm chip xử lý Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 và dung lượng pin 4.700mAh. Vừa qua, công ty tiếp tục “nhá hàng” thêm về thông số màn hình cũng như một vài chi tiết nhỏ khác của Nothing Phone 2.

Theo đó, trong một bài viết mới trên Twitter, Nothing đã chia sẻ rằng màn hình của điện thoại mới sẽ lớn hơn 0,15 inch so với Phone 1. Phiên bản tiền nhiệm từng xuất xưởng với màn hình 6,55 inch full-HD+ (2400 x 1080 pixel). Do đó, Phone 2 sẽ có màn hình 6,7 inch.

Thông số kỹ thuật của Nothing Phone 2.

Công ty cho biết điện thoại mới sẽ có hiệu suất tổng thể lớn hơn, trong khi chỉ giữ lượng khí thải carbon ở mức 53,45 kg, thấp hơn 5 kg so với Phone 1.

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy rằng Nothing Phone 2 nhanh gấp đôi so với Phone 1 và hiệu quả tiêu thụ năng lượng cao hơn khoảng 80% so với người tiền nhiệm. Ngoài ra, Nothing cũng thông báo rằng sẽ cung cấp 3 năm cập nhật Android và 4 năm cập nhật bảo mật cho Nothing Phone 2.

Được bán trong bao bì không sử dụng nhựa, Nothing Phone 2 được cho là có một số bộ phận tái chế hoặc dựa trên sinh học nhiều hơn gấp ba lần so với Phone 1. Cụ thể, điện thoại mới sẽ sử dụng 100% thiếc tái chế trên 9 bảng mạch, 100% lá đồng tái chế trên bảng mạch chính, hơn 90% thép tái chế trên tất cả 28 bộ phận dập bằng thép và 80% các bộ phận bằng nhựa có nguồn gốc bền vững.

Nothing Phone 2 được cấu tạo bởi nhiều loại vật liệu tái chế.

Ngoài ra, Nothing cũng tuyên bố rằng các nhà máy lắp ráp điện thoại cũng được cung cấp bởi 100% năng lượng tái tạo.

