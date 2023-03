Tai nghe Nothing Ear 2 lộ diện: pin 36 tiếng, sạc cực nhanh, tính năng cho game thủ

Trước thời điểm ra mắt vào tuần sau, những thông tin mới nhất về tai nghe Nothing Ear 2 đã được tiết lộ bởi một người cung cấp tin tức rò rỉ. Vào tháng 12 năm ngoái, tai nghe từng được phát hiện trên cơ sở dữ liệu của Bluetooth SIG. Đồng thời, Nothing cũng đã xác nhận một vài thông số kỹ thuật của Ear 2.

Ngày ra mắt của Nothing Ear 2 đã được Nothing xác nhận trong một bài đăng trên Twitter, thông báo rằng thiết bị âm thanh sẽ được ra mắt vào ngày 22/3/2023 lúc 3 giờ chiều (theo giờ địa phương). Sự kiện này sẽ được phát trực tiếp trên trang web Nothing.tech hoặc trên kênh YouTube của công ty.

Nothing Ear 2 sẽ ra mắt vào ngày 22/3 sắp tới.

Theo người cung cấp tin tức rò rỉ SnoopyTech, Ear 2 sẽ ra mắt với tư cách là sản phẩm kế thừa cho tai nghe Ear 1 nổi tiếng trước đây của Nothing. Thiết bị được cho là có thời gian phát liên tục trong 6 giờ (và tối đa lên đến 36 giờ với hộp sạc) trong một lần sạc.

Không dừng lại ở đó, người dùng chỉ cần cắm sạc 10 phút là có thể cung cấp thời gian sử dụng lên đến 8 giờ với hộp sạc. Tai nghe hỗ trợ chuẩn sạc USB Type-C và Qi.

Về mặt thiết kế, Nothing Ear 2 được cho là có giao diện trong suốt và hộp sạc được với kết cấu chắc chắn hơn so với Nothing Ear 1. Tai nghe có thể sẽ sở hữu trình điều khiển dual chamber 11,6mm, với tính năng chủ động khử tiếng ồn lên đến 40dB. Thậm chí Ear 2 cũng có thể hỗ trợ kết nối đồng thời với hai thiết bị.

Tai nghe và hộp đựng với thiết kế đầy cá tính và cứng cáp.

Trong khi đó, trong một bài đăng chính thức, Nothing xác nhận rằng Ear 2 sẽ hỗ trợ codec LHDC 5.0, mang đến âm thanh có độ nét cao (Hi-Res Audio). CEO Carl Pei cũng đã xác nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng tai nghe sẽ có chuẩn chống nước IP54.

Về giá cả, Ear 2 được cho là có giá 159 EUR (khoảng 4 triệu đồng) và sẽ khả dụng để mua bắt đầu từ ngày 28/3.

