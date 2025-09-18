Sony bất ngờ đánh bại một loạt ông lớn Android

Bản cập nhật này hiện đã có sẵn cho người dùng Xperia 1 VII, mẫu điện thoại ra mắt vào năm ngoái với Android 15. Bản cập nhật Android 16 cho Xperia 1 VII có mã phần mềm 71.1.A.2.68 và dung lượng khoảng 1,13 GB.

Xperia 1 VII trở thành smartphone đầu tiên của Sony được cập nhật Android 16.

Android 16 là bản cập nhật đầu tiên trong tổng số bốn bản cập nhật lớn mà Sony cam kết sẽ cung cấp cho Xperia 1 VII. Để cài đặt bản cập nhật mới nhất, người dùng chỉ cần vào Settings > System > Advanced > Software update.

Mặc dù việc Sony phát hành Android 16 ổn định trước các thương hiệu lớn khác là điều đáng ngạc nhiên, nhưng bản cập nhật này không mang lại nhiều thay đổi đáng kể so với Android 15. Sony chỉ thực hiện một số điều chỉnh nhỏ về giao diện người dùng và bỏ qua nhiều tính năng mới mà Google đã giới thiệu, như Live Updates và thiết kế Material 3 Expressive.

Theo thông tin từ một người dùng trên Reddit, bản cập nhật Android 16 không đi kèm danh sách thay đổi cụ thể và bản vá bảo mật vẫn giữ nguyên ở mức tháng 8/2025. Điều này có nghĩa là trải nghiệm của người dùng trên Xperia 1 VII sẽ không có nhiều khác biệt, ngoại trừ việc ứng dụng Settings được thiết kế lại.

Dung lượng bản cập nhật rơi vào khoảng 1,13 GB.

Tuy nhiên, Android 16 cũng mang đến một số cải tiến về bảo mật, bao gồm tính năng Advanced Protection mới của Google, giúp người dùng được bảo vệ tốt hơn khỏi phần mềm độc hại và các mối đe dọa khác. Tính năng này cũng chặn các ứng dụng và trang web không an toàn. Ngoài ra, Android 16 còn giới thiệu tính năng nhóm thông báo thông minh và hỗ trợ tốt hơn cho máy trợ thính.

Hiện tại, Sony còn ba mẫu điện thoại nữa sẽ được nâng cấp lên Android 16, bao gồm Xperia 10 VII, Xperia 1 VI và Xperia 10 VI. Do đó, việc triển khai bản cập nhật cho các thiết bị này dự kiến sẽ không mất nhiều thời gian.