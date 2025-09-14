Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sony ra mắt Xperia 10 VII - smartphone 5G cấu hình tầm thường, giá trên trời

Sony vừa chính thức giới thiệu Xperia 10 VII, mẫu smartphone 5G tầm trung kế nhiệm Xperia 10 VI ra mắt năm ngoái.

Xperia 10 VII sở hữu màn hình OLED Full HD+ 6,1 inch với tỷ lệ 19,5:9, tần số quét 120Hz và được bảo vệ bằng kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2. Bên trong, sản phẩm đi kèm chip Snapdragon 6 Gen 3, RAM 8 GB và chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 15. Đặc biệt, Xperia 10 VII sẽ nhận được 6 năm cập nhật bảo mật và tối đa 4 lần nâng cấp hệ điều hành.

Sony Xperia 10 VII có giá 13,9 triệu đồng.

Ở mặt sau, thiết bị đi kèm camera chính 50 MP với cảm biến Exmor RS, camera siêu rộng 13 MP và camera trước 8 MP. Điểm nổi bật là nút chụp ảnh chuyên dụng mới cho phép khởi động máy ảnh ngay lập tức và chụp ảnh đồng thời mang đến trải nghiệm chụp ảnh tốt hơn.

Các lựa chọn màu sắc trên sản phẩm.

Sản phẩm sở hữu pin 5.000 mAh và chỉ nặng 168 gram. Loa trước cũng được cải tiến, cùng đạt chuẩn chống bụi và nước IP65 và IP68. Công suất truyền Bluetooth đã được tăng gấp đôi so với mẫu trước giúp đảm bảo kết nối ổn định hơn. Trong quá trình kết nối AAC, thiết bị sẽ tự động điều chỉnh chất lượng âm thanh để ưu tiên kết nối trong môi trường đông đúc.

Các thông số kỹ thuật nổi bật của Xperia 10 VII

Màn hình

OLED FHD+ 6,1 inch (2340 x 1080 pixel), tỷ lệ 19,5:9, tốc độ làm mới 120 Hz

Chip xử lý

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, GPU Adreno 710

RAM

8 GB, bộ nhớ trong 128 GB hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 2 TB

Camera sau

Chính 50 MP, siêu rộng 13 MP
Camera trước 8 MP

Chống nước và bụi

IP65/68

Kích thước

153 x 72 x 8,3 mm

Trọng lượng

168 gram

Pin

5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 30W

Xperia 10 VII có 3 màu sắc: Trắng, Xanh ngọc lam và Đen than, với mức giá 449 EUR (13,9 triệu đồng). Điện thoại hiện đã có thể đặt hàng và sẽ được bán ra tại Châu Âu và Anh vào cuối tháng 9 này.

