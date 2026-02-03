Casio tung Oceanus Manta OCW-S7000F-2A với pin dùng tới 19 tháng

Dự kiến, Oceanus Manta OCW-S7000F-2A sẽ chính thức có mặt trên thị trường vào tháng 2/2026. Mẫu đồng hồ này thuộc dòng Oceanus Manta cao cấp, nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ và chất liệu tinh tế. OCW-S7000F-2A có thiết kế hai tông màu, với mặt số chính màu xanh đậm và các mặt số phụ màu trắng.

Oceanus Manta OCW-S7000F-2A có giá bán không hề rẻ.

Casio đã áp dụng công nghệ lắng đọng hơi trắng có độ mờ cao cho các mặt số phụ giúp tăng cường độ sáng và sắc nét. Mặt số chính và vòng bezel được xử lý bằng công nghệ lắng đọng hơi xanh, tạo nên vẻ đẹp phong phú và lấy cảm hứng từ đại dương. Vòng bezel bằng kính sapphire với các vạch đo tốc độ màu trắng được đặt trên đế titan đa giác, mang lại vẻ ngoài tinh tế và bóng bẩy.

Chiếc đồng hồ này có vỏ và dây đeo bằng titan siêu nhẹ, với tổng trọng lượng chỉ 83 gram. Kích thước vỏ đồng hồ là 47,5 x 42,8 mm và độ dày chỉ 9,5 mm. Dây đeo được trang bị khóa gập ba một chạm, có khả năng điều chỉnh trượt, phù hợp với kích thước cổ tay từ 150 đến 195 mm.

Đồng hồ có vỏ và dây đeo bằng titan siêu nhẹ.

OCW-S7000F-2A hỗ trợ kết nối Bluetooth và thu tín hiệu radio Multiband 6, cho phép tự động điều chỉnh thời gian từ các tín hiệu ở Nhật Bản, Bắc Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc, hoặc đồng bộ hóa qua ứng dụng Casio Watches. Ứng dụng cho phép người dùng cấu hình giờ thế giới cho 300 thành phố, kiểm tra trạng thái pin, định vị điện thoại và thiết lập các chức năng của đồng hồ.

Đồng hồ được trang bị công nghệ sạc năng lượng mặt trời Tough Solar, cung cấp năng lượng khoảng 5 tháng khi sạc đầy và lên đến 19 tháng ở chế độ tiết kiệm năng lượng. Các tính năng nổi bật khác bao gồm lịch tự động hoàn toàn, đồng hồ bấm giờ 24 giờ, hiển thị ngày và thứ, cùng với khả năng tự động điều chỉnh vị trí kim.

Công nghệ sạc năng lượng mặt trời Tough Solar cho thời gian sử dụng đến 5 tháng sạc đầy.

Thiết kế của OCW-S7000F-2A còn bao gồm mặt kính sapphire cong kép với lớp phủ chống phản chiếu, và lớp phủ dạ quang Neobrite trên kim và vạch chỉ giờ. Vỏ titan được xử lý bằng phương pháp titan cacbua giúp tăng cường độ bền và khả năng chống trầy xước. Đồng hồ có khả năng chống nước ở độ sâu 10 bar và được sản xuất tại Nhật Bản.