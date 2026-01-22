Không phải G-Shock, chiếc đồng hồ Casio giá rẻ này trông chẳng khác là bao

Thiết kế này góp phần tạo nên bản sắc thương hiệu, đồng thời là yếu tố khiến nhiều người yêu thích dòng đồng hồ hầm hố của Casio. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho G-Shock thường không rẻ, khi ngay cả những mẫu phổ thông cũng có giá gần 3 triệu đồng.

Giờ đây, thương hiệu Nhật Bản đang đưa ra một lựa chọn khác cho người dùng khi giới thiệu dòng đồng hồ thể thao WS1800 với ba phiên bản 1AV, 2AV và 3AV. Sản phẩm mang nhiều nét quen thuộc của G-Shock nhưng có giá chỉ khoảng 1,25 triệu đồng.

Thoạt nhìn, WS1800 dễ khiến người am hiểu G-Shock liên tưởng đến các mẫu mặt tròn như dòng 9052 hay GD-010. Bốn nút bấm bố trí xung quanh mặt số, kích thước lớn và thiết kế đậm chất thể thao là những điểm tương đồng dễ nhận ra. Dù vậy, Casio không sao chép trực tiếp bất kỳ mẫu G-Shock cụ thể nào, thay vào đó công ty đã tạo ra một thiết kế có bản sắc riêng.

Điểm khác biệt rõ rệt nằm ở mặt hiển thị. Ngoài màn hình kỹ thuật số chính, WS1800 còn có hai màn hình cong nhỏ ở góc trên bên trái tạo cảm giác hiện đại và đa tầng hơn so với nhiều mẫu đồng hồ kỹ thuật số phổ thông.

WS1800 không phải là G-Shock và cũng không được trang bị vỏ chống sốc đặc trưng. Khả năng chịu va đập vì thế không thể so sánh với các mẫu G-Shock chuyên dụng. Tuy nhiên, với nhu cầu sử dụng hằng ngày hoặc tập luyện thể thao thông thường, đây là giới hạn không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của phần lớn người dùng.

Bù lại, WS1800 được trang bị loạt tính năng quen thuộc và thực tế. Đồng hồ hỗ trợ giờ thế giới với 29 múi giờ tại 48 thành phố, báo thức, lịch tự động, hiển thị định dạng 12 hoặc 24 giờ. Pin CR2025 cho thời gian sử dụng lên đến 10 năm - một con số hiếm thấy trong phân khúc giá rẻ.

Đáng chú ý, hai màn hình cong phía trên WS1800 được dùng làm bộ đếm ngược thời gian rất hữu ích với người tập luyện thể thao hoặc cần kiểm soát thời gian chính xác.

Hiện cả 3 phiên bản WS1800 đều được bán chính hãng với giá khoảng 1,25 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với các mẫu G-Shock cỡ lớn rẻ nhất trên thị trường.