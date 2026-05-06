Hành tinh có sự sống: "Dấu ấn" mới lộ diện

Thời gian gần đây, khoa học ngày một tin tưởng rằng Trái Đất có sự sống là nhờ được "gieo mầm" bởi các vật thể vũ trụ, tức các sao chổi hay tiểu hành tinh mang theo vật liệu tiền sinh học từ nơi khác tới.

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal, các nhà khoa học lập luận rằng sự sống ở các hành tinh khác có thể cũng như vậy. Điều đó sẽ tạo nên một "dấu ấn sinh học phi lý thuyết", tức không phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố giả định cụ thể nào mà khoa học vẫn hay dùng để tính toán xác suất "sống được" của một hành tinh.

Phương pháp mới hứa hẹn làm lộ diện thêm các thế giới sự sống tiềm năng trong vũ trụ - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Nhóm tác giả dẫn đầu bởi hai nhà nghiên cứu Harrison B. Smith từ Viện Khoa học Tokyo và Lana Sinapayen từ Viện Sinh học cơ bản quốc gia (Nhật Bản) đề xuất rằng thay vì tìm kiếm từng dấu ấn của sự sống trên từng hành tinh riêng lẻ, chúng ta có thể tính đến các hiệu ứng kết hợp.

"Dấu ấn sinh học phi lý thuyết” mà họ đề cập không phụ thuộc vào kiến thức chi tiết về hóa học hay cấu trúc của sự sống. Nó dựa trên hai ý tưởng tổng quát: Sự sống có thể lan truyền giữa các hành tinh, sự sống có thể dần dần làm thay đổi môi trường hành tinh.

Họ đã mô hình hóa cách sự sống có thể di chuyển qua các hệ sao và thay đổi các đặc tính của hành tinh.

Kết quả cho thấy nếu sự sống lan rộng và ảnh hưởng đến môi trường, nó có thể tạo ra các mối liên hệ thống kê có thể đo lường được giữa vị trí của các hành tinh và hình dạng của chúng.

Điều quan trọng nhất là dạng "dấu ấn sinh học phi lý thuyết" này có thể xuất hiện ngay cả khi không tìm thấy dấu hiệu sinh học thông thường nào trên các hành tinh đó.

Ngoài việc phát hiện các dấu hiệu khả dĩ của sự sống, các nhà nghiên cứu cũng phát triển một phương pháp để xác định những hành tinh nào có khả năng chứa sự sống cao nhất: Một số đặc điểm có thể quan sát được và vị trí của các hành tinh trong không gian có thể chỉ ra các cụm hành tinh có khả năng sở hữu sự sống cao hơn.

Kiến thức này cung cấp nền tảng cho một loại phương pháp phát hiện sự sống mới, đặc biệt hữu ích trong bối cảnh công nghệ hiện đại và trong tương lai gần chưa cho phép chúng ta nhìn thẳng vào bề mặt các hành tinh để xem có gì sống trên đó hay không.