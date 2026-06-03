Alienware ra mắt màn hình dùng tấm nền Tandem OLED 5K, tần số quét 330Hz

Tại triển lãm Computex, thương hiệu phần cứng Alienware đã chính thức giới thiệu mẫu màn hình chơi game cao cấp mang mã hiệu AW3926QW. Thiết bị sở hữu kích thước 39 inch với hàng loạt nâng cấp cấu trúc phần cứng nhằm giải quyết giới hạn về độ sáng của công nghệ OLED truyền thống.

Màn hình chơi game Alienware 39 5K OLED (AW3926QW).

Màn hình AW3926QW ứng dụng tấm nền OLED hai tầng (Tandem OLED) kết hợp với cơ chế sắp xếp điểm ảnh phụ dạng sọc RGB (RGB Stripe) do LG phát triển. Bằng cách xếp chồng các lớp phần tử đỏ, lục, lam độc lập lên nhau, màn hình đạt độ sáng tối đa lên tới 1.300 nit mà không làm suy giảm độ chính xác của màu sắc hay dải đen sâu đặc trưng của tấm nền tự phát sáng. Cấu trúc điểm ảnh phụ dạng sọc ngang này cũng khắc phục được hiện tượng nhòe viền chữ hoặc mờ phông văn bản khi hiển thị các nội dung đồ họa và tài liệu.

Thiết bị sở hữu kích thước hiển thị 39 inch, thiết kế màn hình cong với độ cong 1500R giúp bao quát góc nhìn của người dùng. Về tiêu chuẩn hình ảnh, màn hình đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 500, hỗ trợ định dạng Dolby Vision và đạt tỷ lệ tương phản vô cực.

Điểm nhấn công nghệ trên AW3926QW là kiến trúc vận hành hai chế độ (Dual-mode) cho phép thay đổi độ phân giải và tần số quét trực tiếp thông qua menu điều khiển mà không cần khởi động lại hệ thống máy tính:

- Chế độ hiển thị cao cấp: Vận hành ở độ phân giải 5K (5120 x 2160) kèm tần số quét 165Hz, phục vụ các tác vụ đồ họa chi tiết hoặc chơi game thế giới mở cần độ sắc nét cao.

- Chế độ phản hồi nhanh: Hạ độ phân giải xuống mức Full HD (1080p) nhưng đẩy tần số quét lên tới 330Hz, tối ưu tốc độ cho các tựa game thể thao điện tử có tính cạnh tranh cao.

Màn hình đạt tốc độ phản hồi cực nhanh 0.03ms (Gray-to-Gray). Để tránh hiện tượng rách hình hay trồi sụt khung hình, thiết bị tương thích đồng thời với các công nghệ đồng bộ bao gồm Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro và VESA AdaptiveSync.

Công nghệ OLED hai tầng với pixel sắp xếp dạng sọc RGB.

Nhằm xử lý rủi ro lưu ảnh cố định (burn-in) trên tấm nền OLED, Alienware tích hợp hệ thống thuật toán tự cá nhân hóa. Thuật toán này phân tích thói quen sử dụng của người dùng theo thời gian thực để dự đoán mức độ suy biến của các diode phát quang, từ đó điều chỉnh dòng điện nhằm duy trì độ sáng đồng đều. Thiết bị đi kèm chế độ bảo hành chính hãng 3 năm cho cả hiện tượng burn-in.

Hệ thống kết nối ngoại vi của sản phẩm tương đối hoàn chỉnh với cổng DisplayPort 2.1 (chuẩn băng thông cao UHBR20), cổng HDMI 2.1 FRL hỗ trợ xuất âm thanh eARC, và cổng USB-C cho phép truyền dữ liệu kiêm sạc ngược công suất lên đến 90W. Màn hình cũng tích hợp sẵn bộ chuyển đổi KVM phần cứng, cho phép người dùng điều khiển đồng thời hai hệ thống máy tính khác nhau chỉ bằng một bộ chuột và bàn phím cắm trực tiếp vào màn hình.

Mức giá chính thức của sản phẩm sẽ được các đại lý ủy quyền công bố cụ thể theo từng thị trường phân phối.