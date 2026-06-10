Lời giải khoa học về vệt trắng bí ẩn sau đuôi máy bay

Từ năm 2002, một giả thuyết lan truyền rộng rãi cho rằng những vệt trắng dài do máy bay để lại trên bầu trời là các luồng hóa chất độc hại được xả ra vì mục đích đen tối. Tranh luận dai dẳng đến mức vào năm 2025, một hạ nghị sĩ bang Louisiana (Mỹ) thậm chí đã thúc đẩy luật cấm hoạt động này. Một số người còn tin đây là dự án bí mật nhằm làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu bằng cách làm lu mờ ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và nghiên cứu khoa học khẳng định những niềm tin này hoàn toàn không có cơ sở thực tế.

Vệt trắng sau đuôi máy bay có phải là hóa chất?

Theo Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), hiện tượng này thực chất được gọi là vệt bốc hơi (contrails). Chúng hình thành tự nhiên khi máy bay di chuyển ở độ cao lớn, nơi có áp suất không khí thấp và nhiệt độ cực lạnh (khoảng -56°C). Lúc này, khí thải từ động cơ phản lực có nhiệt độ lên tới hơn 315°C khi thoát ra ngoài sẽ lập tức phản ứng với bầu khí quyển xung quanh. Hơi nước bao quanh các hạt thải sẽ kết tinh thành các tinh thể băng nhỏ, tạo nên những vệt trắng giống như cách các đám mây được hình thành. Vệt bốc hơi xuất hiện phổ biến hơn khi trời lạnh và không khí có độ ẩm cao. Tùy thuộc vào góc chiếu của ánh sáng mặt trời và đường bay của phi cơ, chúng có thể mang hình dáng hoặc màu sắc khác nhau.

Về mặt kỹ thuật, khí thải máy bay có chứa chất ô nhiễm tương tự ô tô với khoảng 71% carbon dioxide, 28% hơi nước cùng một lượng vết chưa đầy 1% gồm muội than và lưu huỳnh. Dù trong quá khứ nước Mỹ từng thực hiện các cuộc thử nghiệm vũ khí sinh học bí mật vào những năm 1950, hoặc hiện tại vẫn có một số máy bay chuyên dụng để phun thuốc trừ sâu và chất dập lửa, nhưng FAA và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) khẳng định không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về hành động cố ý phát tán hóa chất nguy hiểm từ các chuyến bay thương mại thông thường.

Giới khoa học cho biết không cần phải lo lắng về vệt khói máy bay.

Những vệt trắng phía sau máy bay hoàn toàn là một hiện tượng vật lý tự nhiên khi hơi nước gặp nhiệt độ đóng băng ở độ cao lớn. Giữa bối cảnh nhân loại đang loay hoay tìm giải pháp chống lại biến đổi khí hậu, việc hiểu đúng bản chất hiện tượng dưới góc nhìn khoa học sẽ giúp công chúng loại bỏ những nỗi sợ vô căn cứ về một cuộc chiến tranh hóa học vô hình từ trên trời rơi xuống.