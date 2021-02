Cảnh giác trước iPhone “hồn Trương Ba, da hàng thịt” tràn lan ngày Tết

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 06:00 AM (GMT+7)

Mua iPhone đã qua sử dụng luôn là cách làm của nhiều người hiện nay nhờ giá rẻ hơn, tuy nhiên hãy cẩn thận khi mua các sản phẩm này.

iPhone cũ thường có giá chỉ khoảng dưới 10 triệu đồng đối với một số mẫu ra mắt năm 2018 trở về trước, hoặc cao hơn cũng không nhiều. So với mức giá khởi điểm ban đầu trên 20 triệu đồng, đó quả là mức giá hấp dẫn cho nhiều người.

Thế nhưng, việc mua máy rẻ quá cũng đối diện với những hiểm họa khôn lường, đặc biệt là những sản phẩm hàng dựng, kém chất lượng. Chúng thường nhắm vào các sản phẩm đời mới hơn để thu hút người dùng nhưng được thay thế linh kiện hỏng hóc hoặc thậm chí “hồn trương ba, da hàng thịt”. Nếu không may, chi phí sửa chữa thiết bị về sau có thể cao hơn nhiều so với mua một máy mới. Đó là lý do chúng ta cần chuẩn bị cho mình những kiến thức tốt nhất để tránh iPhone kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm du Xuân năm nay.

Quan trọng nhất vẫn là cửa hàng uy tín

Không có gì bàn cãi, các cửa hàng uy tín là là ưu tiên hàng đầu vì nó sẽ giúp người dùng giải quyết các sự cố sau bán hàng tốt hơn. Một cửa hàng uy tín khi tự tin với các sản phẩm mình bán ra sẽ thể hiện bằng chính sách bảo hành, có thể 3 tháng hoặc 6 tháng. Dĩ nhiên thời gian bảo hành lâu tại một cửa hàng “nay đây mai đó” thì cũng không an toàn lúc này. Trong trường hợp iPhone cũ gặp sự cố khi sử dụng, các cửa hàng có thể khắc phục vấn đề cho người dùng hoặc thậm chí đổi mới nếu máy chỉ mới mua trong thời gian ngắn.

Dĩ nhiên, khi mua iPhone cũ, một vấn đề rất quan tâm hiện nay là hiệu suất suy giảm do pin kém. Với mức dung lượng pin còn dưới 80%, người dùng sẽ thấy hiệu suất bị ảnh hưởng khá nhiều. May mắn là một số cửa hàng thường thay pin mới cho người dùng nếu pin quá cũ trước khi bán máy ra thị trường. Trong trường hợp có nhiều mẫu máy có sẵn, hãy chọn cho mình mẫu có pin dung lượng còn lại ở mức cao nhất có thể. Rất đơn giản, chỉ cần vào ứng dụng Cài đặt > Pin > Tình trạng pin và nhìn vào dòng Dung lượng tối đa. Số phần trăm (%) càng cao thì pin càng tốt hơn.

Đánh giá chất lượng máy

Công việc thứ hai là đánh giá chất lượng iPhone mà mình muốn mua. Đầu tiên chính là kiểm tra kỹ ngoại hình của máy để đảm bảo có sự đồng nhất giữa các vết trầy xước và độ cũ, bởi nếu màn hình trầy xước mà vỏ lại mới, nó có thể là đã bị thay vỏ, hoặc màn hình mới mà trầy xước trên vỏ lại có nhiều trầy xước hoặc nứt mép thì máy có thể đã bị thay màn hình, thậm chí màn hình đã bị vỡ và được ép lại.

Với những mẫu iPhone hiện đại có khả năng chống thấm nước, có nghĩa máy vẫn chạy ngay cả khi đã bị ngâm xuống nước trong quá khứ. Tuy nhiên, một thứ mà không thể che giấu được về việc này là miếng quỳ bên trong iPhone có khả năng phát hiện điện thoại thấm nước. Đây là miếng quỳ màu trắng, khi tiếp xúc với nước sẽ ngả sang đỏ và không thể trở lại trạng thái ban đầu ngay cả khi máy đã được sấy khô. Do đó, hãy yêu cầu cửa hàng tháo máy ra để kiểm tra nó đã bị vào nước hay chưa.

Như đã đề cập ở phần trước liên quan đến pin, hãy đảm bảo pin ở mức cao trên 80% vì nếu ở dưới mức này, hiệu suất của iPhone sẽ được tự động suy giảm khi Apple đánh giá pin bị suy thoái và cần phải thay mới.

Đối với phần màn hình, hãy đảm bảo nó còn tốt bằng cách tăng/giảm độ sáng liên tục. Trong khi đó, để kiểm tra điểm chết cảm ứng, hãy nhấn giữ một ứng dụng bất kỳ trên màn hình chính cho đến khi xuất hiện dấu “x” trên chúng, sau đó kéo di chuyển khắp màn hình, nếu dấu “x” vẫn di chuyển theo ngón tay thì cảm ứng còn tốt. Nếu ngược lại, hãy kiểm tra một vài lần chỗ ngăn di chuyển để xem có đúng là nó bị liệt cảm ứng hay không.

Cũng đừng quên thử nghiệm với một vài bức ảnh chụp bằng camera trước và sau của iPhone cũng như thực hiện quay video một vài phút để đảm bảo sự hoàn hảo nhất có thể, vì thực tế đây là một trong những tính năng được người dùng iPhone sử dụng nhiều nhất. Bên cạnh đó cũng thử nút tăng/giảm âm lượng khi phát nhạc để đảm bảo chất lượng loa thoại cũng như loa ngoài của iPhone đó xem thế nào.

Để đảm bảo màn hình zin, hãy tháo khay SIM và bật sáng màn hình, sau đó nhìn vào khoảng trống bên trong khe SIM, nếu có ánh sáng thì có khả năng màn hình đã bị thay thế, còn tối đen tức là còn zin.

