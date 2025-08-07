Apple đang phát triển cảm biến hình ảnh giúp iPhone sánh ngang máy quay chuyên nghiệp

Theo MacRumors, Apple đang phát triển một loại cảm biến hình ảnh mới với dải động gần bằng mắt người, dự kiến sẽ được trang bị trên các mẫu iPhone trong tương lai. Tháng trước, hãng đã nộp bằng sáng chế mang tên "Cảm biến hình ảnh với các điểm ảnh xếp chồng có dải động cao và độ nhiễu thấp". Bằng sáng chế này mô tả một kiến trúc cảm biến tiên tiến, kết hợp silicon xếp chồng, nhiều mức thu sáng và cơ chế khử nhiễu trên chip, cho phép đạt dải động lên tới 20 điểm dừng.

Ảnh minh họa.

Để so sánh, dải động của mắt người ước tính khoảng 20 đến 30 stop, tùy thuộc vào cách đồng tử điều chỉnh và cách ánh sáng được xử lý theo thời gian. Trong khi đó, hầu hết các camera điện thoại thông minh hiện nay chỉ đạt từ 10 đến 13 stop. Nếu cảm biến mà Apple đề xuất đạt được tiềm năng của nó, nó sẽ không chỉ vượt trội hơn các mẫu iPhone hiện tại mà còn cả nhiều máy quay phim chuyên nghiệp như ARRI ALEXA 35.

Bằng sáng chế này phác thảo một thiết kế cảm biến xếp chồng gồm hai lớp. Lớp trên cùng, gọi là khối cảm biến, chứa các bộ phận thu nhận ánh sáng, trong khi lớp bên dưới, khối logic, xử lý các tác vụ như giảm nhiễu và kiểm soát phơi sáng. Một trong những thành phần quan trọng của thiết kế là hệ thống Tụ Tích hợp Tràn Bên (LOFIC), cho phép mỗi điểm ảnh trong cảm biến lưu trữ lượng ánh sáng khác nhau tùy thuộc vào độ sáng của cảnh, giúp xử lý chênh lệch ánh sáng lớn mà không làm mất chi tiết ở vùng tối hoặc vùng sáng.

Ngoài ra, thiết kế còn tập trung vào việc giảm nhiễu và hạt hình ảnh. Mỗi điểm ảnh có mạch bộ nhớ tích hợp riêng, có chức năng đo và triệt tiêu nhiễu điện tử liên quan đến nhiệt theo thời gian thực, ngay trên chip trước khi hình ảnh được lưu hoặc chỉnh sửa.

Theo leaker @FixedFocusDigital, dự án này không chỉ đơn thuần là một đơn xin cấp bằng sáng chế. Apple được cho là đã phát triển cảm biến này và hiện đang thử nghiệm trên phần cứng đang phát triển, cho thấy kế hoạch đưa nó vào thiết bị tiêu dùng trong tương lai.

Hiện tại, Apple đang sử dụng cảm biến do Sony sản xuất cho toàn bộ dòng iPhone. Các cảm biến này cũng sử dụng thiết kế hai lớp, nhưng phiên bản mới của Apple sẽ bao gồm nhiều tính năng độc đáo và chiếm ít không gian hơn. Quan trọng hơn, việc chuyển sang sử dụng cảm biến riêng sẽ giúp Apple kiểm soát hoàn toàn quy trình xử lý hình ảnh, từ bỏ việc phụ thuộc vào phần cứng của các công ty như Intel và Qualcomm để chuyển sang công nghệ tùy chỉnh của riêng mình.