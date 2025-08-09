Người dùng iPhone chỉ dám mơ tính năng này trên Android

Tuy đã có những cải tiến như tùy chỉnh màn hình khóa và cá nhân hóa giao diện, iOS vẫn thiếu một tính năng quan trọng: khả năng điều chỉnh âm lượng riêng cho từng loại âm thanh. Điều này khiến nhiều người dùng cảm thấy bất tiện, đặc biệt là khi họ muốn tắt thông báo nhưng vẫn giữ âm lượng cuộc gọi. Buồn hơn cho người dùng iPhone khi Android đã khắc phục vấn đề này từ hơn một thập kỷ trước.

Hiện tại, iPhone chỉ có một thanh trượt âm lượng chung, điều khiển cả âm lượng thông báo và âm lượng đa phương tiện. Nếu người dùng tắt tùy chọn “Thay đổi bằng nút” trong menu Âm thanh & Cảm ứng của phần Cài đặt, âm lượng chuông cũng sẽ bị gộp chung làm giảm khả năng kiểm soát âm thanh của người dùng. Điều này trở nên khó khăn hơn khi người dùng muốn chờ một cuộc gọi quan trọng mà không bị làm phiền bởi các thông báo khác.

Nguyên nhân của sự thiếu sót này có thể do Apple muốn đơn giản hóa trải nghiệm người dùng hoặc do thói quen từ các phiên bản iOS trước. Tuy nhiên, với việc Apple đang mở rộng các tính năng tùy chỉnh cho iOS, việc thiếu khả năng điều khiển âm lượng chính xác khiến nền tảng này trở nên lạc hậu.

Trong khi đó, Android đã cung cấp thanh trượt âm lượng riêng biệt cho báo thức, thông báo, phương tiện và âm lượng chuông từ năm 2011. Điều này cho thấy Android có cách tiếp cận trực quan hơn giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh âm lượng theo nhu cầu.

Với những gì Android đang sở hữu, người dùng iPhone có lý do để mơ ước Apple có thể triển khai một thanh trượt âm lượng tùy chỉnh hơn trong Trung tâm điều khiển. Việc nhấn và giữ thanh trượt âm lượng có thể mở ra một menu cho phép người dùng điều chỉnh âm lượng chuông, thông báo và phương tiện riêng biệt.

Như đã biết, Apple vẫn luôn theo đuổi triết lý “đơn giản là trên hết”, đôi khi sự đơn giản này lại làm giảm tính tiện dụng của iOS. Người dùng iPhone xứng đáng có quyền kiểm soát âm thanh của thiết bị một cách trực quan và linh hoạt hơn.