"Bài ca" cũ rích của Apple khiến iFan chán ngán

Chúng ta sẽ có một loạt iPhone mới trong khoảng một tháng nữa, nhưng… lần này mọi thứ có vẻ khác. Không hề cường điệu, không hề bàn tán về những tính năng mới hấp dẫn, chúng chỉ là những thông tin rò rỉ và tin đồn lặp đi lặp lại. Với những iFan và chuyên gia công nghệ lâu năm, những tin đồn này khá chán ngán.

Với những fan công nghệ khó tính, thế hệ iPhone 17 không có nhiều điểm hấp dẫn; chúng không có tính năng tiềm năng nào khiến họ hào hứng hay khiến người dùng hồi hộp chờ đợi đến tháng 9 này.

Ảnh minh họa.

Đó là bởi công ty có trụ sở tại Cupertino gần như đã đánh mất đi sức hút trên các thiết bị của mình. Tất cả đều rập khuôn và không có gì đặc sắc, bất kỳ ai am hiểu về iPhone đều biết trước những gì sẽ xảy ra.

Mẫu iPhone thú vị gần đây nhất đã ra mắt cách đây vài năm - iPhone 13 Pro Max.

Lý do duy nhất khiến iPhone 13 Pro Max được ca ngợi khi đó là màn hình 120Hz, thời lượng pin tốt. Trước đây, dòng iPhone 11 Pro nổi bật vì là thế hệ iPhone đầu tiên được trang bị cụm 3 camera (và rất được yêu thích vào thời điểm đó).

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, tính năng mới duy nhất trên iPhone lại khá tầm thường: tích hợp cổng USB-C, vốn là yêu cầu bắt buộc của EU. Vì vậy, tính năng này không hẳn là thứ khiến nhiều người hào hứng với iPhone.

Tái sử dụng, tái chế, tái sử dụng

Năm nay, dòng iPhone 17 sẽ có một số tính năng mới nhưng không có tính năng nào mang tính đột phá, theo các tin đồn.

Các mẫu iPhone 17 Pro sẽ có camera tốt hơn và mạnh mẽ hơn một chút, điều đáng phải được thực hiện từ nhiều năm trước. Chúng cũng sẽ có chip nhanh hơn nhiều, một nâng cấp "tàm tạm" hiện nay: Chip di động của Apple đã có hiệu năng cao hơn so với nhu cầu sử dụng. Thiết kế của chúng vẫn như cũ, có khả năng sẽ hạ xuống vỏ nhôm. Bù lại, màu đồng mới sẽ khá đẹp mắt.

Mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn sẽ gần như là bản phối lại thứ 6 của iPhone 12 với rất ít thay đổi về công thức tổng thể. Ngoài ra, iPhone 17 có thể được trang bị màn hình ProMotion 120Hz - nâng cấp từ tốc độ làm mới 60Hz chậm chạp.

Ảnh minh họa.

iPhone 17 Air dù có thiết kế siêu mỏng nhưng chỉ có pin dưới 3.000 mAh và 1 camera. Điều này khiến khách hàng phải đánh đổi khá nhiều. Không ít người sẽ lựa chọn một chiếc điện thoại Android với đầy đủ tính năng thay vì mua iPhone Air siêu mỏng.

Điều gì sắp tới?

Thực tế, lý do khiến nhiều người không hào hứng với thế hệ iPhone 17 chính là chiếc iPhone màn hình gập - iPhone Fold, một thiết bị đã được đồn đại từ nhiều năm nay và sẽ ra mắt vào năm sau, nếu mọi chuyện suôn sẻ.

Với những ai yêu thích điện thoại màn hình gập, iPhone Fold chính là chiếc điện thoại sẽ gây phấn khích mạnh mẽ, chúng khác hoàn toàn so với những iPhone tầm thường khác!

Các chuyên gia tò mò muốn xem Apple sẽ tiếp cận danh mục iPhone mới lạ này như thế nào. Họ cũng muốn chứng kiến một số đổi mới được thúc đẩy bởi những thách thức thiết kế độc đáo của điện thoại màn hình gập.

Cho đến khi iPhone màn hình gập đầu tiên được công bố, iPhone 17 Series sẽ chỉ là một giải pháp tạm thời, một sản phẩm không mang lại nhiều sự phấn khích.