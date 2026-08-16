Camera 360 độ nhỏ gọn Insta360 X6 trình làng, quay phim tới 8K

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Insta360 X6 là khả năng quay video 360° ở độ phân giải 8K với tốc độ 50 khung hình mỗi giây. Trong đó, tốc độ 50 khung hình mỗi giây giúp chuyển động được tái hiện liền mạch hơn, đồng thời duy trì độ chi tiết tốt hơn trong những cảnh quay có chuyển động nhanh. Khả năng này giúp linh hoạt hơn để xử lý chuyển động chậm trong quá trình hậu kỳ.

Insta360 X6.

Insta360 X6 được trang bị hai cảm biến vuông 1/1.1 inch đồng phát triển cùng Sony, cho khả năng ghi hình 360° tương đương hệ thống cảm biến 1 inch. So với X5, diện tích cảm biến tăng 33%, giúp thiết bị thu nhận nhiều ánh sáng và dữ liệu hình ảnh hơn. Ở chế độ quay 8K, kích thước điểm ảnh hiệu dụng đạt 2,44μm, tăng 100%, dải tương phản động đến 13,5 stop và khả năng thu sáng được cải thiện tới 300%, theo công bố của nhà sản xuất.

Bên cạnh hệ thống cảm biến kép, X6 còn được trang bị nền tảng ba chip AI, gồm CPU 8 nhân tiến trình 4nm, xung nhịp tối đa 3.3GHz và hai chip xử lý hình ảnh chuyên dụng. Hệ thống này phối hợp xử lý dữ liệu từ hai cảm biến, hỗ trợ giảm nhiễu, tối ưu màu sắc, kiểm soát phơi sáng, ghép hình ảnh 360° và ổn định khung hình theo thời gian thực. So với thế hệ trước, tốc độ xử lý được cải thiện tới 500%, xung nhịp tăng 106% và mức tiêu thụ điện năng giảm 15%.

Trong môi trường ánh sáng hạn chế, chế độ PureVideo ứng dụng AI để tăng cường độ sáng, giảm nhiễu và duy trì chi tiết trong từng khung hình. Insta360 X6 còn tiếp tục trang bị công nghệ chống rung FlowState và khóa đường chân trời 360°.

Insta360 X6 được trang bị pin Xtreme dung lượng 2.600mAh, cho phép quay video 360° 8K30fps liên tục lên đến 140 phút trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Công nghệ sạc nhanh giúp thiết bị nạp từ 0% lên 80% pin trong khoảng 25 phút.

Sản phẩm được đóng gói dưới ba bộ khác nhau có giá bán từ 18,49 - 23,09 triệu đồng.