Cách kiểm tra nhanh khi mua thiết bị điện tử gia dụng để tránh hàng lỗi

Nhu cầu tăng cao kéo theo nhiều chương trình giảm giá, xả kho được các cửa hàng đưa ra. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn người tiêu dùng dễ gặp rủi ro khi mua phải sản phẩm lỗi, hàng trưng bày hoặc thiết bị đã bị kích hoạt bảo hành trước.

Để hạn chế rủi ro, người mua nên trang bị một số kỹ năng để kiểm tra nhanh một số yếu tố cơ bản trên thiết bị điện tử ngay tại cửa hàng trước khi quyết định chi tiền.

Đừng quên nhìn kỹ ngoại hình của thiết bị trước khi chi trả.

Quan sát kỹ ngoại hình sản phẩm

Với thiết bị điện tử gia dụng, ngoại hình phản ánh phần nào tình trạng thực tế. Người mua nên quan sát toàn bộ vỏ máy, mặt kính, cửa đóng mở và các chi tiết lắp ghép trên thiết bị. Những dấu hiệu cần lưu ý gồm vết trầy xước, móp méo, khe hở không đều hoặc tem niêm phong bị bong.

Đối với thiết bị như Smart TV, hãy kiểm tra mặt màn hình dưới ánh sáng mạnh để phát hiện xước nhỏ. Còn với tủ lạnh hoặc máy giặt, cần chú ý phần bản lề và tay cầm, vốn là những nơi thường xuống cấp nếu đó là sản phẩm đã qua trưng bày.

Đừng ngại ngùng dùng thử các chức năng cơ bản

Nhiều lỗi kỹ thuật có thể phát hiện ngay khi thiết bị được cấp nguồn, vì vậy tốt hơn hết là người mua nên yêu cầu nhân viên cho chạy thử sản phẩm trước khi thanh toán.

Với Smart TV, hãy thử bật nguồn thiết bị, sau đó quan sát màu sắc, độ sáng, thử loa ở mức âm lượng trung bình, đồng thời cũng đừng quên kiểm tra điều khiển từ xa. Với máy giặt, người mua có thể chạy chương trình ngắn để đánh giá độ ồn và độ rung khi hoạt động. Đối với máy lạnh và máy lọc không khí, người mua nên được bật thử để kiểm tra khả năng vận hành, tiếng quạt và phản hồi của bảng điều khiển.

Hãy yêu cầu nhân viên cửa hàng bật màn hình TV để trải nghiệm sơ qua.

Trong trường hợp các thiết bị phát ra tiếng động bất thường, rung mạnh hoặc phản hồi chậm thường tiềm ẩn lỗi kỹ thuật, hãy tránh mua hoặc đơn giản là yêu cầu cửa hàng thay cho một sản phẩm mới khác.

Phụ kiện và linh kiện đi kèm

Các thiết bị điện tử gia dụng hiện đại thường có nhiều phụ kiện kèm theo trong hộp dựng sản phẩm như điều khiển từ xa, dây nguồn, bộ lọc, ống dẫn hoặc sách hướng dẫn. Người mua cần đối chiếu đầy đủ theo danh mục của nhà sản xuất.

Với máy lọc không khí hoặc máy hút bụi, bộ lọc cần còn nguyên seal, cũng như điều khiển từ xa cần được thử trực tiếp để đảm bảo tín hiệu ổn định. Việc thiếu hoặc hư hỏng phụ kiện có thể gây bất tiện trong quá trình sử dụng sau này.

Đối chiếu mã sản phẩm và thông tin bảo hành

Một bước quan trọng khác là kiểm tra số serial hoặc mã sản phẩm trên thân máy, thùng đựng và phiếu bảo hành để đảm bảo các thông tin này cần trùng khớp với nhau. Người mua cũng nên hỏi rõ về bảo hành điện tử, thời điểm kích hoạt và thời hạn bảo hành chính hãng để tránh chịu thiệt về sau. Trong một số trường hợp, thiết bị đã bị kích hoạt trước có thể khiến thời gian bảo hành bị rút ngắn đáng kể.

Hãy đảm bảo các mã sản phẩm trùng nhau giữa máy và thùng đựng.

Chọn cửa hàng uy tín, chế độ bảo hành dịp Tết

Theo các chuyên gia thị trường, các cửa hàng chào bán sản phẩm với mức giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung thường đi kèm rủi ro. Người mua nên ưu tiên cửa hàng có địa chỉ rõ ràng, xuất hóa đơn đầy đủ và áp dụng bảo hành chính hãng. Thiết bị điện tử gia dụng là sản phẩm sử dụng lâu dài, việc chọn điểm bán uy tín giúp đảm bảo chất lượng và quyền lợi trong quá trình sử dụng.

Do thời gian nghỉ dài, nhiều cửa hàng sẽ điều chỉnh chính sách đổi trả ở thời điểm giáp Tết. Trước khi thanh toán, người mua nên hỏi rõ thời gian đổi trả, điều kiện áp dụng và cách xử lý nếu phát hiện lỗi sau khi mang sản phẩm về nhà. Việc nắm rõ các điều khoản này giúp tránh tranh chấp phát sinh sau Tết.