Trung Quốc chặn thương vụ Meta thâu tóm startup AI Manus

Thông báo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc nêu rõ, Văn phòng Cơ chế thẩm tra an ninh đầu tư nước ngoài thuộc ủy ban này đã ra quyết định cấm đầu tư nước ngoài vào dự án Manus theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu các bên liên quan rút lại giao dịch mua bán. Thông báo không giải thích lý do đưa ra quyết định này, cũng không trực tiếp nêu tên bên giao dịch.

Tuy nhiên, theo một tuyên bố hồi tháng 12/2025, Meta, tập đoàn sở hữu các mạng xã hội Facebook, Instagram… thông báo sẽ mua lại công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Manus với giá 2 tỷ USD, trở thành thương vụ mua bán lớn thứ ba trong lịch sử của Meta, khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ đẩy nhanh nỗ lực tích hợp AI tiên tiến trên các nền tảng của mình.

(Ảnh minh họa. Nguồn: VCG)

Trước đó, Manus - vốn thuộc công ty TNHH Công nghệ Butterfly Effect có trụ sở tại Bắc Kinh, sau chuyển trụ sở sang Singapore vào giữa năm ngoái, đã ra mắt phần mềm AI và tuyên bố hiệu suất của nó vượt trội so với phần mềm AI DeepResearch của OpenAI.

Tháng 1/2026, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra thông báo về việc phối hợp với các bộ ngành liên quan tiến hành đánh giá và điều tra thương vụ Manus liên quan đến đầu tư nước ngoài, kiểm soát xuất khẩu và xuất nhập khẩu công nghệ, trong bối cảnh lo ngại những giao dịch tương tự có thể khiến công nghệ tiên tiến bị chuyển khỏi Trung Quốc.

Ngày 2/4, trả lời câu hỏi của truyền thông nước ngoài về các biện pháp mà phía Trung Quốc sẽ thực hiện liên quan đến trường hợp của Manus, ông Hà Á Đông, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, chính phủ nước này ủng hộ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xuyên biên giới và hợp tác công nghệ theo nhu cầu, nhưng các hoạt động này phải tuân thủ luật và quy định của Trung Quốc cũng như hoàn thành các thủ tục pháp lý.

Theo các nhà phân tích Trung Quốc, động thái kiểm soát này nhằm bảo vệ tốt hơn an ninh kinh tế và trật tự thị trường.

Mặc dù diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, song có nhận định cho rằng, vụ việc này sẽ không ảnh hưởng lớn đến quan hệ Trung-Mỹ, bởi thương vụ này không thể so sánh với việc mua lại hoạt động của TikTok tại Mỹ.