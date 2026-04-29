Trung Quốc chế tạo thành công "siêu pin sắt" rẻ hơn Lithium 80 lần

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một loại pin dòng chảy toàn sắt mới với chi phí rẻ hơn 80 lần so với pin Lithium, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách thế giới lưu trữ năng lượng tái tạo.

Tìm ra giải pháp thay thế pin Lithium.

Từ lâu, nút thắt lớn nhất của năng lượng xanh không phải là tạo ra điện từ gió hay nắng, mà là làm sao để lưu trữ nó một cách hiệu quả và rẻ tiền. Trong bối cảnh giá Lithium không ngừng leo thang và nguồn cung hạn hẹp, nhóm nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Kim loại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) đã tìm thấy câu trả lời ngay trong kim loại sắt vốn rất phổ biến.

Vấn đề lớn nhất của pin sắt truyền thống là sự rò rỉ vật liệu qua màng ngăn, khiến pin nhanh chóng bị ăn mòn và giảm tuổi thọ. Đội ngũ nghiên cứu đã giải quyết triệt để điều này bằng một "thiết kế hiệp đồng" ở cấp độ phân tử. Họ tạo ra một cấu trúc phức hợp bao bọc lõi sắt, đóng vai trò như một lá chắn vật lý và một "trường lực" điện từ, ngăn chặn mọi sự rò rỉ và phân hủy hóa học.

Kết quả thực nghiệm khiến giới công nghệ kinh ngạc sau 6.000 lần sạc xả (tương đương hơn 16 năm vận hành liên tục mỗi ngày), dung lượng pin vẫn giữ mức ổn định hoàn hảo, không hề có sự suy giảm. Đây là con số "không tưởng" đối với các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn hiện nay.

Hiện tại, nguyên liệu thô Lithium đắt hơn sắt tới 80 lần. Việc chuyển sang công nghệ pin sắt không chỉ giúp các dự án điện gió và điện mặt trời quy mô lớn trở nên khả thi hơn về mặt tài chính mà còn giúp ổn định lưới điện 24/7. Thay vì phụ thuộc vào các mỏ Lithium khan hiếm, thế giới có thể tận dụng nguồn sắt dồi dào để xây dựng những "kho chứa điện" khổng lồ với chi phí cực thấp.

Trong khi các công ty Mỹ như ESS Tech đã bắt đầu triển khai các hệ thống pin sắt cho những gã khổng lồ như Google, thì đột phá mới từ Trung Quốc với công nghệ chống đoản mạch bằng hóa học kiềm đang cho thấy ưu thế vượt trội. Đây hứa hẹn sẽ là "vũ khí" chính trong cuộc đua hạ giá thành năng lượng sạch toàn cầu, đưa điện tái tạo đến gần hơn với mọi hộ gia đình.