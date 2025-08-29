Bộ đôi laptop AI mỏng, nhẹ cho mùa tựu trường

Asus vừa bổ sung cho dòng laptop Vivobook S14 thêm mẫu M3407KA, mang đến hai lựa chọn vi xử lý AMD Ryzen AI 5 330 và Ryzen AI 7 350.

Cả hai đều giữ phong cách mỏng nhẹ, màn hình OLED 14-inches, đồng thời đáp ứng chuẩn Copilot+ PC với sức mạnh AI tích hợp. Đây là lựa chọn đáng chú ý cho người dùng cần một chiếc laptop AI vừa phục vụ học tập, vừa đảm bảo hiệu năng xử lý.

Vivobook S14 M3407KA gồm hai tùy chọn cấu hình với vi xử lý AMD.

Thiết kế và màn hình

Vivobook S14 M3407KA có độ hoàn thiện cao với hai mặt kim loại (nắp máy và đáy) kết hợp màu bạc bạch kim, cho cảm giác thanh lịch và cứng cáp. Với trọng lượng chỉ 1,4kg và độ mỏng 15,9mm, máy sẽ rất dễ dàng để mang theo trong balo, phù hợp sinh viên hay nhân viên văn phòng thường xuyên di chuyển.

Màn hình OLED 14-inches độ phân giải Full HD+ (1.920 x 1.200 pixels) với tỉ lệ 16:10, viền mỏng mang đến không gian hiển thị rộng rãi trong một chiếc máy nhỏ gọn. Công nghệ OLED cho màu sắc nịnh mắt, đồng thời đạt chứng nhận TÜV Rheinland về giảm ánh sáng xanh, hỗ trợ làm việc lâu dài mà ít gây mỏi mắt.

Ngoài ra, Vivobook S14 M3407KA còn có điểm cộng ở bản lề thông minh giúp người dùng mở máy nhẹ nhàng bằng một tay, có thể mở phẳng 180 độ. Khi cần đóng máy, người dùng cũng chỉ cần gập tới một mức độ vừa phải, khoảng 30 độ là nắp sẽ tự động gập lại dần.

Các phím bấm và bàn rê chuột cũng nhạy, hoạt động ổn định, nhưng các ký tự trên phím bấm có hơi khó nhìn khi bật đèn nền. Ở mặt đáy, hệ thống khe tản nhiệt được thiết kế khá mở, tối ưu cho thoát khí. Đặc biệt, loa ngoài cho âm thanh ấn tượng so với hầu hết laptop hiện nay.

Hiệu năng & AI

Phiên bản Ryzen AI 5 330 của Vivobook S14 M3407KA đi kèm 16GB RAM DDR5 (có thể nâng cấp), tích hợp GPU Radeon 820M đủ sức đáp ứng các nhu cầu văn phòng, học tập trực tuyến, chỉnh sửa ảnh cơ bản và giải trí nhẹ.

Trong khi đó, phiên bản Ryzen AI 7 350 với 32GB RAM mang lại trải nghiệm đa nhiệm mượt mà hơn. GPU tích hợp Radeon 860M của phiên bản này cũng nhỉnh hơn, cho phép chơi eSports như Valorant hay Dota 2 ở mức 60 khung hình/giây ổn định.

Điểm chung của bộ đôi là tích hợp NPU đạt 50 TOPS đạt chuẩn Copilot+ PC, giúp khai thác các tính năng AI trực tiếp trên máy mà không cần Internet. Người dùng có thể truy cập nhanh trợ lý AI qua phím Copilot chuyên dụng, sử dụng camera AI trong hội nghị trực tuyến, bảo mật ngay trong phần cứng nhờ công nghệ Microsoft Pluton.

Mặc dù cấu hình không quá chênh lệch nhưng 3DMark lại chấm điểm phiên bản chạy Ryzen AI 7 350 cao hơn khoảng 3 lần so với phiên bản chạy Ryzen AI 5 330, cụ thể là 2.428 điểm so với 708 điểm. Các điểm số này không khác biệt giữa chế độ sử dụng pin và cắm sạc.

Thực tế trải nghiệm bộ đôi nói trên cho các tác vụ lướt web, gõ văn bản, làm bảng tính và chơi FC Online, người viết nhận thấy gần như không có gì khác biệt. Tuy nhiên, với các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao như xử lý video 4K trên CapCut, chỉnh sửa ảnh RAW thì Ryzen AI 7 350 thể hiện rõ giá trị của một phiên bản cấu hình cao hơn.

Pin và kết nối

Asus trang bị cho cả hai phiên bản cùng thỏi pin dung lượng 70Wh. Nhờ tối ưu năng lượng từ Ryzen AI nên cả hai phiên bản đều có thể thực phát video offline gần 20 giờ, sử dụng hỗn hợp khoảng 9 giờ, xứng đáng gọi là “pin trâu” trong nhóm laptop mỏng nhẹ.

Công nghệ sạc nhanh 65W qua USB-C cho phép nạp lại 60% chỉ trong 49 phút, giảm đáng kể nỗi lo khi mang máy đi làm hay đi học xa nhà. Cổng sạc USB-C cũng tiện dụng để sạc bằng pin sạc dự phòng công suất cao mà không cần vướng bận bộ sạc kèm máy.

Cổng kết nối trên Vivobook S14 khá đầy đủ: Hai USB 3.2 Gen 1 Type-A, hai USB 4.0 Type-C, HDMI 2.1 và jack tai nghe/micro. Kết nối không dây cũng hiện đại với Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3. Webcam Full HD hồng ngoại đi kèm nắp che cơ học giúp tăng bảo mật, phù hợp cho học tập và làm việc từ xa.

Giá bán và lựa chọn phiên bản

Vivobook S14 M3407KA Ryzen AI 5 330 (16GB RAM) có giá 22,99 triệu đồng, trong khi phiên bản Ryzen AI 7 350 (32GB RAM) ở mức 25,99 triệu đồng. Khoảng chênh lệch 3 triệu đồng cho thấy bản Ryzen AI 7 nhắm đến người cần xử lý đồ họa, lập trình, hoặc đa nhiệm nặng. Ngược lại, bản Ryzen AI 5 tiết kiệm hơn và phù hợp với phần lớn nhu cầu phổ thông.

Ngoài hai phiên bản dùng vi xử lý AMD, trong mùa tựu trường 2025, Asus còn giới thiệu thêm các bản sử dụng Snapdragon X và Intel Core Ultra thế hệ mới. Như vậy, người dùng có nhiều lựa chọn hơn để cân đối giữa hiệu năng, tính tương thích và mức đầu tư.

Vivobook S14 M3407KA với webcam có tấm che vật lý vừa phục vụ làm việc, học tập vừa bảo mật.

Nhìn chung, Vivobook S14 M3407KA là bộ đôi laptop AI mỏng nhẹ, tích hợp màn hình OLED chất lượng và thời lượng pin lâu. Ryzen AI 5 330 phù hợp người dùng phổ thông, trong khi Ryzen AI 7 350 lại là lựa chọn mạnh mẽ hơn cho nhu cầu đa nhiệm và giải trí. Với mức giá từ 22,9 triệu đồng, đây là một trong những mẫu laptop AI đáng chú ý nhất cho học tập và làm việc trong năm 2025.