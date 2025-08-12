Đây chính là chiếc MacBook sắp làm mưa làm gió trên thị trường

Theo báo cáo gần đây từ Digitimes (Đài Loan), chiếc MacBook này dự kiến sẽ được bán với giá từ 599 đến 699 USD (15,7 đến 18,34 triệu đồng), một con số hấp dẫn so với mức giá khởi điểm 999 USD (26,2 triệu đồng) của MacBook Air hiện tại.

MacBook giá rẻ mới của Apple sẽ có giá chỉ từ 15,7 triệu đồng?

Được cho là có màn hình 12,9 inch, chiếc MacBook mới sẽ nhắm đến phân khúc người dùng muốn tìm kiếm một sản phẩm cạnh tranh với Chromebook. Dự kiến, sản phẩm này sẽ được sản xuất hàng loạt vào cuối quý 3 trước khi ra mắt vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026, phù hợp với những gì đã được đồn đoán trước đó.

Đặc biệt, chiếc MacBook này có thể sử dụng chip A18 Pro hiện đang trang bị cho iPhone 16 Pro. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple trang bị chip iPhone cho một mẫu MacBook và đánh dấu một bước tiến mới trong công nghệ sản xuất chip của hãng. Thiết kế của máy hứa hẹn sẽ rất mỏng nhẹ cùng nhiều tùy chọn màu sắc tươi sáng như Bạc, Xanh lam, Hồng và Vàng để tạo nên sức hút cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là chiếc MacBook này có thể không hỗ trợ Thunderbolt do bản thân chip A18 Pro không tích hợp tính năng này. Thay vào đó, thiết bị sẽ sử dụng các cổng USB-C thông thường. Mặc dù điều này có thể ảnh hưởng đến một số người dùng chuyên nghiệp, tuy nhiên thực tế cho thấy, đây không phải là đối tượng mà MacBook giá rẻ hướng đến.

Có một số hạn chế mà chip A18 Pro gây ra đối với mẫu MacBook giá rẻ.

Việc Apple phát triển một mẫu MacBook giá rẻ được xem là một chiến lược thông minh nhằm giúp công ty mở ra cơ hội cho nhiều người dùng trải nghiệm hệ sinh thái Apple. Nếu chiếc máy tính xách tay này đáp ứng được yêu cầu về hiệu suất và tính di động, nó có khả năng trở thành một sản phẩm “hot” trên thị trường khi thu hút đông đảo người tiêu dùng.