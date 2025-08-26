Có rẻ đến mấy, tân sinh viên cũng nên tránh xa loại laptop này

Do nhu cầu sử dụng laptop để phục vụ công việc học tập sắp tới, nhiều tân sinh viên có thể muốn tiết kiệm một ít chi phí khi lựa chọn các mẫu laptop với RAM 8 GB. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này là không nên, nhất là khi laptop có thể phục vụ trong suốt 4 năm học đại học.

Laptop 8 GB không phù hợp cho nhu cầu sử dụng trong 4 năm đại học của sinh viên.

Lý do chính mà các tân sinh viên nên tránh xa laptop có RAM 8 GB chính là vì sự phát triển nhanh chóng của phần mềm máy tính để bàn hiện nay, vốn yêu cầu bộ nhớ tăng lên đáng kể. Mặc dù laptop có RAM 8 GB có giá rẻ hơn rất nhiều, nhưng nhu cầu thông thường sau 3-4 năm học đại học khiến con số này không phù hợp.

RAM đóng vai trò quan trọng trong hiệu suất máy tính. Việc sử dụng laptop với bộ nhớ hạn chế có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người dùng, đặc biệt khi chạy các ứng dụng nặng cho các nhiệm vụ như thiết kế đồ họa. Các hệ điều hành và ứng dụng hiện đại, như trình duyệt web, thường tiêu tốn từ 2 GB đến 4 GB bộ nhớ RAM chỉ với vài tab mở. Điều này có thể khiến laptop giá rẻ nhanh chóng trở nên chậm chạp, tương tự như những laptop có RAM 4 GB cách đây 4 năm.

Lấy ví dụ với một laptop cho thấy, chỉ với một vài tab trình duyệt được mở và ứng dụng Slack chạy nền, laptop đã tiêu tốn tới 10 GB bộ nhớ RAM. Điều này cho thấy rằng, ngay cả những tác vụ đơn giản cũng có thể gây tắc nghẽn bộ nhớ.

Nhiều chương trình học tập yêu cầu RAM lớn hơn nhiều.

Ngay cả khi MacBook thường hoạt động hiệu quả hơn với bộ nhớ ít hơn nhờ vào công nghệ quản lý bộ nhớ của Apple, việc hoán đổi bộ nhớ không phải là giải pháp hoàn hảo và vẫn có thể dẫn đến hiệu suất giảm. Quan trọng hơn, MacBook sử dụng RAM tích hợp sẵn nên người dùng sẽ không thể nâng cấp bằng cách gắn thêm thanh RAM trong tương lai như nhiều laptop Windows khác.

Đối với các phần mềm chuyên dụng như Adobe Photoshop hay Premiere Pro, laptop RAM 8 GB thực sự không đủ cho người dùng xử lý, nơi thời gian tải và phản hồi chậm có thể gây khó chịu. Ngoài ra, các ứng dụng AI và học máy cũng yêu cầu nhiều tài nguyên, điều này khiến laptop với RAM 8 GB trở nên yếu sức.

Tuy nhiên, laptop 8 GB vẫn có thể hữu ích cho người dùng thông thường, những người chỉ cần duyệt web hoặc sử dụng các ứng dụng nhẹ. Tốt hơn hết, các tân sinh viên còn hạn chế ngân sách có thể chọn laptop có RAM 8 GB nhưng được cung cấp thêm khe cắm RAM để có thể nâng cấp lên ít nhất 16 GB trong tương lai.

Nếu quá hạn chế ngân sách, hãy chọn loại laptop RAM 8 GB cùng một khe cắm nâng cấp về sau.

Tóm lại, nếu là người dùng có nhu cầu cao hoặc thường xuyên làm việc với các ứng dụng nặng, hãy cân nhắc kỹ trước khi chọn laptop 8 GB RAM. Ngược lại, nếu chỉ cần một thiết bị cho các tác vụ cơ bản, laptop 8 GB vẫn có thể đáp ứng nhu cầu.