Giá MacBook tháng 8: Giảm tối đa 5 triệu đồng, nhiều ưu đãi cho sinh viên

Tháng 8 luôn được xem là “mùa cao điểm” mua sắm laptop khi hàng triệu học sinh, sinh viên chuẩn bị bước vào năm học mới. Giữa lúc chi phí học tập ngày càng tăng, việc sở hữu một chiếc MacBook – dòng máy tính vốn nổi tiếng về thiết kế sang trọng, hiệu năng mạnh mẽ và độ bền cao đã trở nên “dễ thở” hơn nhiều.

Các hệ thống bán lẻ lớn trên toàn quốc đang đồng loạt triển khai chương trình giảm giá MacBook với mức ưu đãi trực tiếp lên tới 5 triệu đồng, đi kèm nhiều hỗ trợ hấp dẫn dành riêng cho tân sinh viên và khách hàng trẻ. Đáng chú ý, nhiều mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch đang rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Ảnh minh họa.

Không chỉ dừng lại ở giảm giá, nhiều cửa hàng còn bổ sung các gói ưu đãi kèm theo như trả góp lãi suất 0%, tặng phụ kiện học tập hoặc voucher giảm giá dịch vụ phần mềm. Điều này mở ra cơ hội để sinh viên, giới văn phòng và những người làm sáng tạo dễ dàng tiếp cận sản phẩm công nghệ vốn được coi là biểu tượng thời thượng của Apple.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, khi nhu cầu học trực tuyến, làm việc online và sáng tạo nội dung ngày càng cao, MacBook không chỉ là một thiết bị học tập – làm việc mà còn trở thành “người bạn đồng hành” giúp giới trẻ tối ưu năng suất và khẳng định phong cách cá nhân. Với loạt ưu đãi đang được triển khai giữa tháng 8, đây có thể coi là thời điểm “vàng” để sở hữu MacBook với chi phí tiết kiệm nhất.

Bảng giá MacBook giữa tháng 8:

Tên MacBook RAM/ SSD Số lõi GPU Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) MacBook Air 13 inch M1 8GB/256GB 7 19.59 16.99 MacBook Air 13 inch M2 16GB/256GB 8 24.49 19.59 MacBook Air 13 inch M4 16GB/256GB 8 26.49 24.29 16GB/512GB 10 31.39 30.19 16GB/256GB 8 27.09 26.09 24GB/256GB 10 31.39 - 24GB/512GB 36.29 35.19 32GB/256GB 36.29 35.49 32GB/512GB 41.19 40.39 32GB/1TB 46.09 45.59 MacBook Air 15 inch M4 16GB/256GB 10 31.39 29.49 16GB/512GB 36.29 34.39 24GB/512GB 41.19 39.39 MacBook Pro 14 inch M4 16GB/512GB 10 39.19 38.29 16GB/1TB 44.09 - MacBook Pro 14 inch M4 Pro 24GB/512GB 16 48.99 47.69 MacBook Pro 14 inch Nano M4 16GB/512GB 10 42.89 41.69

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 17/8, tham khảo tại TGDĐ.

Ký tự "-" là không giảm giá.