Quốc Khánh 02/09/2025

Giá MacBook tháng 8: Giảm tối đa 5 triệu đồng, nhiều ưu đãi cho sinh viên

Sự kiện: Apple macbook

Vào đầu năm học, học sinh/ sinh viên sẽ được hưởng nhiều khuyến mại hấp dẫn khi mua MacBook mới.

Tháng 8 luôn được xem là “mùa cao điểm” mua sắm laptop khi hàng triệu học sinh, sinh viên chuẩn bị bước vào năm học mới. Giữa lúc chi phí học tập ngày càng tăng, việc sở hữu một chiếc MacBook – dòng máy tính vốn nổi tiếng về thiết kế sang trọng, hiệu năng mạnh mẽ và độ bền cao đã trở nên “dễ thở” hơn nhiều.

Các hệ thống bán lẻ lớn trên toàn quốc đang đồng loạt triển khai chương trình giảm giá MacBook với mức ưu đãi trực tiếp lên tới 5 triệu đồng, đi kèm nhiều hỗ trợ hấp dẫn dành riêng cho tân sinh viên và khách hàng trẻ. Đáng chú ý, nhiều mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch đang rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Ảnh minh họa.

Không chỉ dừng lại ở giảm giá, nhiều cửa hàng còn bổ sung các gói ưu đãi kèm theo như trả góp lãi suất 0%, tặng phụ kiện học tập hoặc voucher giảm giá dịch vụ phần mềm. Điều này mở ra cơ hội để sinh viên, giới văn phòng và những người làm sáng tạo dễ dàng tiếp cận sản phẩm công nghệ vốn được coi là biểu tượng thời thượng của Apple.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, khi nhu cầu học trực tuyến, làm việc online và sáng tạo nội dung ngày càng cao, MacBook không chỉ là một thiết bị học tập – làm việc mà còn trở thành “người bạn đồng hành” giúp giới trẻ tối ưu năng suất và khẳng định phong cách cá nhân. Với loạt ưu đãi đang được triển khai giữa tháng 8, đây có thể coi là thời điểm “vàng” để sở hữu MacBook với chi phí tiết kiệm nhất.

Bảng giá MacBook giữa tháng 8:

Tên MacBook RAM/ SSD Số lõi GPU

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

MacBook Air 13 inch M1

8GB/256GB

 7 19.59

16.99

MacBook Air 13 inch M2

16GB/256GB

 8 24.49

19.59

MacBook Air 13 inch M4

16GB/256GB

 8 26.49

24.29

16GB/512GB

 10 31.39

30.19

16GB/256GB

 8 27.09

26.09

24GB/256GB

 10 31.39 -

24GB/512GB

 36.29

35.19

32GB/256GB

36.29

35.49

32GB/512GB

 41.19

40.39

32GB/1TB

 46.09

45.59

MacBook Air 15 inch M4

16GB/256GB

 10 31.39

29.49

16GB/512GB

 36.29

34.39

24GB/512GB

 41.19

39.39

MacBook Pro 14 inch M4

16GB/512GB

 10 39.19

38.29

16GB/1TB

44.09

 -

MacBook Pro 14 inch M4 Pro

24GB/512GB

 16 48.99

47.69

MacBook Pro 14 inch Nano M4

16GB/512GB

 10 42.89

41.69

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 17/8, tham khảo tại TGDĐ.

Ký tự "-" là không giảm giá.

Đây chính là chiếc MacBook sắp làm mưa làm gió trên thị trường
Đây chính là chiếc MacBook sắp làm mưa làm gió trên thị trường

Thị trường công nghệ đã rất xôn xao trước thông tin Apple có thể ra mắt một MacBook với mức giá phải chăng, và điều này dường như thực sự sắp diễn ra.

Bấm xem >>

Theo An Nhiên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/08/2025 08:52 AM (GMT+7)
