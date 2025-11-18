iPhone 17 Pro Max gặp sự cố trông “thê thảm” hơn đổi màu, người dùng cần làm gì?

Mới đây, iPhone 17 Pro Max đã gây sốc cho người dùng khi lớp sơn màu Cam Vũ Trụ hoàn toàn biến mất chỉ sau vài lần lau bằng khăn ướt. Điều này tạo ra những lo ngại về độ bền trên phiên bản cao cấp nhất của gia đình iPhone 17 series.

Chiếc iPhone 17 Pro Max bị bay màu được chia sẻ trên X.

Theo đó, một chủ sở hữu iPhone 17 Pro Max đã chia sẻ hình ảnh trên X cho thấy lớp sơn màu Cam trên iPhone 17 Pro Max đã bị lau sạch, không chỉ đổi màu như một số trường hợp trước đó mà hoàn toàn biến mất. Điều này đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng, đặc biệt khi chưa có trường hợp tương tự nào được ghi nhận trên Reddit.

Theo thông tin từ người dùng X @Rui35052730 (chủ nhân chiếc iPhone 17 Pro Max “đen đủi” nói trên), lớp sơn màu cam có thể bị bong tróc khi tiếp xúc với khăn ướt chứa peroxide hoặc cồn - những chất oxy hóa mạnh thường được sử dụng để sát khuẩn. Trước đó, Apple đã từng cảnh báo người dùng không nên sử dụng hóa chất mạnh để lau chùi iPhone, đặc biệt là các dòng có lớp phủ màu.

Dòng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sử dụng quy trình anod hóa nhôm để phủ màu, được đánh giá là ổn định và bền bỉ. Tuy nhiên, với sự cố mới này, người dùng hoàn toàn có lý do để lo lắng về thiết kế sơn màu mới của các mẫu iPhone cao cấp.

Người dùng iPhone 17 Pro Max trước đó cũng đau đầu vì điện thoại bị chuyển sang màu hồng phấn.

Trước đó, vào giữa tháng 10, một người dùng tại Nhật Bản đã báo cáo rằng chiếc iPhone 17 Pro Max của mình đã chuyển màu sang hồng phấn, trong khi vùng MagSafe vẫn giữ nguyên màu cam. Nhiều người cho rằng đây có thể là do lỗi trong khâu phủ lớp bảo vệ nhôm.

Hiện tại, Apple vẫn chưa có thông tin chính thức về việc thay thế các thiết bị bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, người dùng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, đặc biệt là phiên bản màu Cam Vũ Trụ, nên cẩn trọng và tránh sử dụng khăn ướt có chứa hóa chất mạnh. Thay vào đó, Apple khuyến nghị sử dụng khăn microfiber mềm và nước sạch để vệ sinh thiết bị.

Với những gì xảy ra, người dùng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max cần thận trọng bảo vệ chiếc điện thoại có giá trị hàng chục triệu đồng của mình khỏi những sự cố không mong muốn. Cho đến khi Apple đưa ra thông tin chính thức hoặc bản cập nhật quy trình bảo trì, người dùng tốt nhất nên tránh xa các sản phẩm tẩy rửa mạnh.