Không phải iPhone 17 Pro Max, đây là lựa chọn "vàng" của các game thủ

Nếu là một game thủ di động, bạn sẽ hiểu được cảm giác sung sướng khi chơi game ở bất cứ đâu với 1 chiếc smartphone có thời lượng pin dài. Đó là lý do tại sao viên pin "khủng" 7.300mAh của OnePlus 15 khiến sản phẩm trở thành một chiếc điện thoại đầy hứa hẹn cho những game thủ sành sỏi khi di chuyển.

Cùng đi vào phân tích chi tiết để thấy OnePlus 15 là một chiếc điện thoại chơi game phổ thông hợp lý ở mức giá chưa tới 16 triệu đồng.

Cấu hình tốt, màn hình đẹp, loa tốt

Nhờ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, OnePlus 5 cung cấp hiệu năng cực mạnh mẽ, đặc biệt là phiên bản bộ nhớ RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Bên cạnh phần cứng cao cấp, chiếc smartphone cao cấp này còn sở hữu màn hình OLED 6,78 inch với độ phân giải HD Plus (2.722 x 1.272 pixel) và tần số quét tối đa 165Hz.

OnePlus 5 cung cấp hiệu năng cực mạnh mẽ.

Các game như Destiny Rising và Diablo Immortal mang lại đồ họa rất đẹp khi được đẩy lên mức tối đa. Chưa hết, kết quả kiểm tra điểm chuẩn hiệu năng của OnePlus 15 từ Geekbench 6 (kiểm tra CPU) và Wild Life Extreme của 3DMark (kiểm tra đồ họa) cũng rất ấn tượng.

So sánh hiệu năng của OnePlus 15 cùng nhiều flagship.

OnePlus 15 đạt điểm số và tốc độ khung hình cao hơn nhiều điện thoại nào khác, ngoại trừ RedMagic 11 Pro. Do đó, đây sẽ là 1 khoản đầu tư "chất từng đồng".

Pin lớn, thời lượng pin dài

Điểm nổi bật nhất của OnePlus 15 là viên pin 7.300 mAh, gấp đôi dung lượng pin 5.000 mAh trên hầu hết các điện thoại cao cấp, chẳng hạn như iPhone 17 Pro Max. Điều này sẽ giúp kéo dài thời gian chơi. Có thể OnePlus cố tình giảm dung lượng pin xuống để người dùng có thêm thời gian nhưng điều này vẫn mang lại cảm giác pin bền bỉ.

OnePlus 15 có tuổi thọ pin dài.

Ưu điểm lớn hơn của OnePlus 15, đặc biệt là đối với các game thủ chính là tốc độ sạc. Điện thoại được trang bị bộ sạc 80 watt trong hộp. Trong thử nghiệm, pin đã sạc đầy từ mức gần hết (1%) lên 73% trong 30 phút và đạt 100% trong 45 phút. Tốc độ này nhanh hơn tất cả các điện thoại khác, ngoại trừ dòng iPhone 17 và Samsung Galaxy S25 FE.

Chiếc điện thoại này cũng hỗ trợ sạc không dây lên đến 50 watt, cho phép người dùng chơi game không gián đoạn.

OnePlus 15 cung cấp khả năng sạc cực nhanh.

Thậm chí, người dùng có thể sạc điện thoại nhanh hơn nữa với tốc độ sạc tối đa 100 watt nếu mua bộ sạc độc quyền của OnePlus. Cần lưu ý rằng 1 pin lớn hơn vẫn sẽ kéo dài tuổi thọ của điện thoại, không gây quá tải cho phần cứng, chẳng hạn như duyệt web và sử dụng ứng dụng.

Tạm kết

Nhìn chung, OnePlus 15 là một chiếc điện thoại chắc chắn về mọi mặt, có hiệu năng cao, hấp dẫn thị hiếu đại chúng. Những game thủ yêu thích sự tinh tế cách điệu sẽ khá hài lòng khi mua OnePlus 15 với các góc bo tròn, cạnh phẳng và mặt lưng mờ mịn.

Độ sáng màn hình của OnePlus 15 chưa cao.

Một lợi thế khác của OnePlus 15 so với các điện thoại chơi game là giao diện phần mềm. OnePlus 15 có giao diện OxygenOS 16 trên Android 16 - vô cùng đơn giản và dễ sử dụng. Và quan trọng hơn, điện thoại OnePlus có khả năng chụp ảnh tốt hơn hẳn so với các điện thoại chơi game khác (nhờ tích hợp 3 camera sau 50MP).

OnePlus 15 cũng có một số nhược điểm: thiếu quạt tản nhiệt ngoài, chỉ cung cấp 4 năm cập nhật Android và 6 năm vá lỗi bảo mật, ít hơn đáng kể so với 7 năm của điện thoại Samsung và Google cung cấp. Ngoài ra, độ sáng màn hình tối đa 1.800 nit của điện thoại còn kém xa so với các đối thủ cạnh tranh.