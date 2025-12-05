3 sai lầm khi mua iPhone khiến người dùng mất tiền mà vẫn chọn sai máy

Danh mục sản phẩm phần cứng của Apple mang đến cho người tiêu dùng nhiều loại thiết bị điện tử, trong đó đáng chú ý là mẫu iPhone chủ lực với logo quả táo cắn dở đã làm thay đổi lịch sử ngành công nghệ kể từ khi ra mắt vào năm 2007.

Lựa chọn mua iPhone không phải là điều dễ dàng trong thời đại ngày nay.

Tuy nhiên, việc mua một chiếc iPhone trong giai đoạn này không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt khi có rất nhiều mẫu khác nhau để người dùng lựa chọn. Trong thực tế, có đến 7 mẫu iPhone đang được Apple bán chính thức.

Kết quả là, người tiêu dùng thường gặp khó khăn do có quá nhiều mẫu mã và tùy chọn cấu hình, cùng mức giá đa dạng cho từng thế hệ iPhone. Hơn nữa, mỗi người có sở thích và nhu cầu riêng dẫn đến việc nhiều người bỏ qua những yếu tố quan trọng khi chọn mua điện thoại.

Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng điểm qua những sai lầm phổ biến mà người dùng thường mắc phải khi mua iPhone.

Chọn mẫu iPhone không phù hợp

Một trong những sai lầm lớn nhất là chọn mẫu iPhone không đáp ứng nhu cầu cá nhân. Apple cung cấp nhiều phiên bản cho mỗi dòng sản phẩm, ví dụ như dòng iPhone 17 với ba mẫu khác nhau, cùng iPhone Air hoàn toàn mới.

Càng nhiều mẫu iPhone bán ra, người dùng càng "rối tung".

Việc lựa chọn mẫu máy phù hợp không hề đơn giản, người dùng cần cân nhắc kích thước, dung lượng lưu trữ, tính năng camera, tần số quét và thông số phần cứng.

Mua iPhone với dung lượng lưu trữ không đủ

Nhiều người thường chọn các phiên bản có dung lượng lưu trữ thấp hơn để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, tốt hơn hết là người dùng nên tránh lựa chọn 128 GB hoặc 64 GB, vì hệ điều hành iPhone đã chiếm hơn 15 GB, chưa kể đến các tệp như ảnh và video.

Việc có bộ nhớ trống nhiều sẽ giúp cải thiện hiệu suất và tuổi thọ pin. May mắn là các thế hệ iPhone mới hiện đã có tùy chọn bộ nhớ cơ bản 256 GB với mức giá hợp lý.

Không bảo vệ iPhone bằng ốp lưng chất lượng

Khi đầu tư vào một chiếc iPhone có giá khoảng 25 triệu trở lên, việc bảo vệ sản phẩm là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Người dùng được khuyến cáo nên mua một chiếc ốp lưng chất lượng, ngay cả khi giá cao hơn, và thêm miếng dán màn hình để tránh những sự cố không mong muốn.

Sẽ tốt hơn hết nên mua ốp lưng và dán kính cường lực cho iPhone đắt đỏ của mình.

Hãy tưởng tượng nếu sau vài tuần sử dụng, người dùng vô làm rơi điện thoại và nó bị trầy xước hoặc hư hỏng nặng; nếu không có bảo hành hoặc bảo hiểm thì đó sẽ là một thảm họa thực sự.