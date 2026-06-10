Gia đình dùng bao nhiêu tiền điện mỗi tháng thì nên lắp điện mặt trời mái nhà?

Nguy cơ thiếu điện vào giờ cao điểm buổi tối trong những ngày đầu mùa hè 2026 này đang ngày càng hiện hữu do phụ tải tăng nhanh và điều kiện thủy văn không thuận lợi. Chính vì vậy, việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà, thậm chí kết hợp với pin lưu trữ, được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm phụ tải đỉnh cũng như tăng tính tự chủ năng lượng.

Không phải gia đình nào cũng nên lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Mặc dù vậy, hiệu quả của mô hình này không phải lúc nào cũng đảm bảo, đặc biệt khi không phải gia đình nào cũng phù hợp để lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Theo các chuyên gia năng lượng, hộ gia đình có mức tiêu thụ điện năng khoảng 600 kWh/tháng được xem là ngưỡng tối ưu để đảm bảo hiệu quả kinh tế khi đầu tư vào hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ. Ngưỡng này phụ thuộc vào 3 yếu tố chính: quy mô hệ thống, cấu trúc phụ tải và giá trị kinh tế của điện năng thay thế.

Khi mức tiêu thụ điện năng đạt 600 kWh/tháng, hệ thống có thể được thiết kế với quy mô đủ lớn để tối ưu hóa chi phí đầu tư, đồng thời nhu cầu điện vào buổi tối đủ cao để khai thác hiệu quả pin lưu trữ. Đây cũng là nhóm hộ gia đình thường phải trả giá điện cao hơn, làm tăng giá trị của mỗi kWh điện được thay thế.

Cụ thể, với mức tiêu thụ khoảng 600 kWh/tháng, một hệ thống điện mặt trời mái nhà phù hợp cung cấp công suất khoảng 5 kWp kết hợp pin lưu trữ 10 kWh sẽ có chi phí từ 100 đến 120 triệu đồng. Hệ thống này có thể giúp hộ gia đình tiết kiệm từ 1,8 đến 2,2 triệu đồng mỗi tháng, với thời gian hoàn vốn dao động từ 4-5 năm. Khi mức tiêu thụ tăng lên 800-1.000 kWh/tháng, hiệu quả đầu tư sẽ cải thiện rõ rệt, rút ngắn thời gian hoàn vốn xuống còn 3-4 năm.

Nếu công suất ngôi nhà tiêu thụ khoảng 600 kWh/tháng, việc bắt đầu lắp đặt điện mặt trời là hợp lý.

Ngưỡng 600 kWh/tháng không chỉ là một con số kỹ thuật mà còn là điều kiện cần thiết để điện mặt trời mái nhà kết hợp với pin lưu trữ trở thành giải pháp thực sự cho hệ thống điện. Điều này là do nhu cầu điện buổi tối thường đạt khoảng 8-10 kWh mỗi ngày, từ đó tạo điều kiện cho pin lưu trữ phát huy giá trị.

Bên cạnh đó, cấu trúc giá điện cũng đóng vai trò quan trọng. Nhóm hộ tiêu thụ trên 600 kWh/tháng thường phải trả tiền điện ở các bậc giá cao hơn, do đó mỗi kWh điện tiết kiệm được mang lại giá trị kinh tế lớn hơn. Khi kết hợp với pin lưu trữ, điện mặt trời được sử dụng vào buổi tối thay thế phần điện có chi phí cao nhất, từ đó tăng thêm hiệu quả tài chính.

Không chỉ mang lại lợi ích cho hộ gia đình, nhóm tiêu thụ điện năng cao cũng là nhóm gây áp lực lớn nhất lên phụ tải đỉnh. Khi tự cung cấp một phần điện thông qua lưu trữ, hệ thống điện sẽ được giảm tải ngay tại thời điểm nhạy cảm nhất, góp phần vào mục tiêu giảm phụ tải đỉnh mà nhà nước đang khuyến khích.

Người dùng cũng nên tính toán lắp đặt thêm hệ thống pin lưu trữ để sử dụng ban đêm.

Tóm lại, giải pháp hiệu quả nhất của hệ thống điện mặt trời là tập trung vào nhóm hộ tiêu thụ điện trung bình và cao, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa tạo ra giá trị cho hệ thống điện. Ngưỡng 600 kWh/tháng không chỉ là một con số mà là biểu hiện của nguyên lý vận hành, cho thấy hiệu quả của điện mặt trời mái nhà chỉ xuất hiện khi quy mô đầu tư, cấu trúc phụ tải và giá điện mà người tiêu dùng sẽ phải chi trả.