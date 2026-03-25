Bật ngay tính năng ẩn này để AirPods dùng 3 năm pin vẫn "trâu" như ngày đầu

Nhiều người dùng than phiền AirPods nhanh chai pin chỉ sau một năm sử dụng, nhưng sự thật là do họ đang sạc sai cách. Chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ và kích hoạt tính năng có sẵn, bạn có thể giữ cho viên pin hoạt động hiệu quả lâu hơn đáng kể.

Apple AirPods, đặc biệt là dòng AirPods Pro 3 mới nhất, sở hữu thời lượng pin ấn tượng lên đến 8 giờ nghe nhạc liên tục. Tuy nhiên, bản chất của pin Lithium-ion (Li-ion) là sản phẩm tiêu hao theo thời gian. Để đối phó với tình trạng sụt pin nhanh, các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên ép pin hoạt động ở hai đầu cực hạn đó là sạc đầy 100% quá lâu hoặc để pin cạn kiệt về 0%.

Tuyệt đối không sạc đầy quá lâu và để cạn kiệt pin AirPods.

Các nghiên cứu về hóa học pin chỉ ra rằng, để duy trì "sức khỏe" tốt nhất cho pin Li-ion, mức sạc lý tưởng nhất nên nằm trong khoảng từ 20 - 80%. Việc luôn duy trì trạng thái sạc đầy 100% sẽ tạo ra áp lực hóa học lớn lên các tế bào pin, khiến chúng nhanh lão hóa và giảm dung lượng thực tế. Ngược lại, việc để pin cạn sạch đến mức sập nguồn thường xuyên cũng gây tổn hại nghiêm trọng đến cấu trúc bên trong.

Thay vì phải ngồi canh đồng hồ để rút sạc ở mức 80%, Apple đã tích hợp sẵn tính năng sạc pin tối ưu (Optimized Battery Charging). Khi kích hoạt, AirPods sẽ tự động học hỏi thói quen sinh hoạt hàng ngày của bạn.

Ví dụ: Nếu bạn thường xuyên sạc tai nghe qua đêm và bắt đầu sử dụng vào lúc 8 giờ sáng, hệ thống sẽ chỉ nạp pin đến mức 80% trong suốt đêm. Sau đó, nó sẽ tính toán để nạp nốt 20% còn lại ngay trước khi bạn thức dậy. Điều này giúp giảm thiểu thời gian pin phải nằm ở trạng thái đầy 100%, vốn là "kẻ thù" số một của tuổi thọ pin.

Tính năng tối ưu sạc cho AirPods được bật.

Để bảo vệ tài sản của mình, người dùng chỉ cần kết nối AirPods với iPhone, sau đó vào mục Settings (Cài đặt), chọn Bluetooth, nhấn vào biểu tượng chữ (i) bên cạnh tên tai nghe, tìm đến mục Charging (Sạc) và bật tùy chọn Sạc pin tối ưu (Optimized Battery Charging). Đây là "tấm khiên" bảo vệ pin hiệu quả nhất mà mọi người dùng hệ sinh thái Apple nên áp dụng ngay hôm nay.