Ngắm phiên bản AirPods của Apple với các tuỳ chọn màu sắc rực rỡ

Theo MacRumors, Apple đã từng thử nghiệm một phiên bản AirPods thế hệ đầu tiên với hộp sạc có màu sắc tươi sáng, tương tự như iPhone 5c. Những hình ảnh được chia sẻ bởi Kosutami, một chuyên gia rò rỉ thông tin về sản phẩm của Apple và nhà sưu tập nguyên mẫu, cho thấy các nguyên mẫu AirPods với vỏ ngoài màu hồng và vàng, trong khi hộp sạc và tai nghe vẫn giữ màu trắng.

Thiết kế này gợi nhớ đến các tùy chọn màu sắc của iPhone 5c, vốn có các màu xanh dương, xanh lá cây, hồng, vàng và trắng. Đến nay, Apple chỉ phát hành AirPods màu trắng. Vào năm 2023, Kosutami đã công bố hình ảnh về AirPods màu hồng, cho thấy rằng Apple đã phát triển năm tùy chọn màu sắc khác nhau cho AirPods, tương tự như iPhone 7, nhưng cuối cùng đã quyết định không tiếp tục với ý tưởng này.

Nhiều người dùng đã mong chờ AirPods với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau trong suốt nhiều năm. Mặc dù Apple dường như chỉ xem xét việc cung cấp hộp sạc với nhiều màu sắc, nhưng điều thú vị là công ty đã tiến hành tạo mẫu thử nghiệm các tùy chọn màu sắc riêng biệt cho thiết bị, nhằm phù hợp với nhiều mẫu iPhone khác nhau. Hiện tại, AirPods Max là mẫu AirPods duy nhất có nhiều tùy chọn màu.

Trước đó, Kosutami cũng đã chia sẻ hình ảnh về nhiều nguyên mẫu khác của Apple, bao gồm các bộ phận Vision Pro màu đen, phiên bản cũ hơn của đế sạc MagSafe, dây đeo Apple Watch FineWoven, đế sạc AirPower hoạt động được, phụ kiện "Magic Charger" chưa được phát hành và nhiều sản phẩm khác.