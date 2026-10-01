MrBeast "chơi lớn" chi 10 triệu USD xây cả một ngôi làng

YouTuber nổi tiếng người Mỹ MrBeast, sở hữu khoảng 520 triệu người đăng ký vốn nổi tiếng với những video có ngân sách lên tới hàng triệu USD. Trước đây, anh từng tổ chức chương trình bốc thăm tiền mặt nhân dịp sinh nhật để tặng người hâm mộ, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,5 triệu USD (khoảng 64 tỷ đồng).

Mới đây, MrBeast tiếp tục thực hiện một dự án cộng đồng quy mô lớn khi chi gần 10 triệu USD (khoảng 259 tỷ đồng) để xây dựng một ngôi làng có khả năng tự cung tự cấp tại Ghana, quốc gia thuộc khu vực Tây Phi.

Dự án hướng tới hỗ trợ những trẻ em địa phương đang rơi vào hoàn cảnh phải lao động trái phép, trong đó có tình trạng làm việc tại các đồn điền cacao, đồng thời tạo điều kiện để các em quay trở lại trường học. Thông tin về dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và cộng đồng mạng quốc tế.

MrBeast xây làng mới, cung cấp nhà ở và giáo dục miễn phí

Theo trang Dexerto, MrBeast đã dành khoảng 1 năm chuẩn bị và mất gần 8 tháng thi công để biến một khu đất trống thành cộng đồng mới mang tên Abuna Dawa Village. Dự án được xây dựng với mục tiêu cung cấp nhà ở, nước sạch và giáo dục miễn phí cho các gia đình địa phương.

Dự án này của MrBeast được dân mạng ủng hộ nhiệt tình.

Hiện ngôi làng có 10 căn nhà miễn phí dành cho các giáo viên chuyển đến sinh sống và làm việc tại khu vực. Bên cạnh đó là một phòng khám, chợ và trường học có sức chứa hơn 300 học sinh.

Dự án cũng hướng đến việc giúp trẻ em có điều kiện tiếp tục đến trường thay vì phải lao động trái phép.

Được biết, quỹ Rockefeller Foundation đã hỗ trợ dự án này. Trong 5 năm tới, mỗi học sinh tại trường sẽ được cung cấp một bữa ăn miễn phí mỗi ngày, qua đó giảm bớt một trong những trở ngại khiến trẻ em phải rời trường để lao động.

Một cộng đồng mới được xây dựng sau 8 tháng.

Ngôi làng sử dụng năng lượng mặt trời, hướng tới tự cung tự cấp

Không chỉ xây dựng nhà ở và trường học, dự án còn được đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản.

Toàn bộ ngôi làng được trang bị hệ thống điện mặt trời với sự hỗ trợ xây dựng từ Global Energy Alliance. Hai bồn chứa nước có khả năng lưu trữ nước sạch cũng được lắp đặt để phục vụ cộng đồng.

Có cả trường học giúp trẻ em được đến trường thay vì lao động trái phép.

Ngoài ra, dự án còn có khu vực trồng trọt và nuôi cá, nhằm giúp người dân từng bước tự chủ một phần nguồn thực phẩm và duy trì hoạt động của cộng đồng.

MrBeast cũng đăng tải video trên kênh YouTube cá nhân, ghi lại quá trình dự án từ giai đoạn lên kế hoạch đến khi hoàn thiện.

Nam YouTuber cho biết vấn đề lao động trẻ em tại địa phương có mối liên hệ với chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp chocolate. Thông qua dự án, anh muốn thu hút sự chú ý của công chúng đối với vấn đề này, đồng thời kêu gọi người xem thể hiện quan điểm bằng những hành động cụ thể đối với các tập đoàn chocolate lớn.

Dự án giàu ý nghĩa nhân văn.

Video sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút hơn 80 triệu lượt xem, kéo theo hàng loạt bình luận tích cực.

Dân mạng bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô dự án và tác động mà họ cho rằng chương trình có thể tạo ra đối với cộng đồng. Tài khoản @taljafeli5 bình luận: “Đây mới là hình mẫu của một doanh nhân. Chúng ta không chỉ xem một video mà còn chứng kiến cuộc đời của một con người được thay đổi. Thật đáng ngưỡng mộ”.

Trong khi đó, tài khoản @yvyeronika1 bày tỏ sự ngưỡng mộ với dự án này: “Một người đã làm những điều mà cả một chính phủ đáng lẽ phải làm. Điều đó thực sự có ý nghĩa”.

Một giáo viên tự nhận đến từ một quốc gia có điều kiện làm việc khắc nghiệt có tài khoản là @phaisitchia1241 chia sẻ: “Tôi đã khóc. Tôi vô cùng biết ơn”.