Apple công khai bản vẽ 3D iPhone 18 Pro, hàng nhái vẫn khó sao chép

Apple vừa bổ sung bản vẽ kích thước của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng một số sản phẩm mới vào thư viện dành cho các nhà sản xuất phụ kiện. Động thái này giúp bên thứ ba có thể chuẩn bị sản phẩm tương thích trước khi thiết bị được bán ra.

Thư viện “Dimensional Drawings” của Apple cung cấp các thông tin liên quan đến kích thước và thiết kế bên ngoài của sản phẩm. Ngoài iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, dữ liệu mới còn bao gồm AirPods 5, Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4.

Các bản vẽ chủ yếu phục vụ nhà sản xuất ốp lưng, miếng dán màn hình, dock sạc và những phụ kiện khác. Nhờ có thông số chính xác, các hãng có thể thiết kế và đưa sản phẩm ra thị trường gần như cùng thời điểm với thiết bị mới của Apple.

Tuy nhiên, việc công khai kích thước không đồng nghĩa Apple tiết lộ toàn bộ công nghệ bên trong iPhone. Những dữ liệu này chủ yếu giúp xác định hình dáng, vị trí và kích thước các bộ phận bên ngoài để đảm bảo phụ kiện vừa với thiết bị.

Ngoại hình có thể bắt chước, trải nghiệm thì khó hơn

Thiết kế iPhone thường xuất hiện trên mạng trước ngày ra mắt thông qua hình ảnh hoặc bản dựng được cho là lấy từ chuỗi cung ứng. Vì vậy, các nhà sản xuất bên ngoài không nhất thiết phải chờ Apple công bố chính thức mới có thể tạo ra sản phẩm có ngoại hình tương tự.

Thị trường cũng xuất hiện nhiều mẫu điện thoại Android được tùy biến giao diện và thiết kế để tạo cảm giác giống iPhone. Một số sản phẩm có thể bắt chước khá sát kiểu dáng, cụm camera hoặc giao diện bên ngoài.

Dù vậy, để tạo ra một sản phẩm có trải nghiệm tương đương iPhone lại phức tạp hơn nhiều. Điện thoại không chỉ gồm vỏ máy, màn hình và camera mà còn phụ thuộc vào chip xử lý, hệ điều hành, khả năng tối ưu phần cứng - phần mềm và các dịch vụ đi kèm.

iPhone 18 Pro sử dụng chip A20 Pro và iOS 27. Những thành phần này được Apple phát triển và kiểm soát trong hệ sinh thái riêng. Vì vậy, có được bản vẽ bên ngoài không đồng nghĩa nhà sản xuất khác có thể tạo ra một bản sao hoàn chỉnh.

Trước đây, thông tin về iPhone mới cũng nhiều lần bị lộ từ chuỗi cung ứng. Điều này cho thấy thiết kế sản phẩm khó được giữ kín tuyệt đối khi có hàng loạt đối tác cùng tham gia sản xuất.

Việc Apple chủ động cung cấp bản vẽ cho các hãng phụ kiện vì thế có thể xem là cách giúp hệ sinh thái phụ kiện phát triển nhanh hơn. Với người dùng, lợi ích dễ thấy là nhiều loại phụ kiện tương thích có thể xuất hiện sớm.

Còn với các nhà sản xuất hàng nhái, dữ liệu thiết kế chỉ giúp rút ngắn một phần quá trình sao chép ngoại hình. Để tạo ra thiết bị có chất lượng và trải nghiệm tương đương iPhone vẫn cần nhiều yếu tố khác ngoài việc biết chính xác kích thước sản phẩm.